EA SPORTS F1 24 SI AGGIORNA OGGI PER PS5 PRO

Oggi, EA ha annunciato i nuovissimi miglioramenti tecnici di EA SPORTS™ F1® 24, che elevano la qualità visiva, il gameplay e il livello di immersività sperimentato dai giocatori su PlayStation®5 Pro (PS5® Pro) nel gioco ufficiale FIA Formula One World Championship™. Grazie alla straordinaria grafica in 8K e al Ray Tracing avanzato, i giocatori potranno avvicinarsi alla griglia di partenza come mai prima d'ora in una delle esperienze F1® più realistiche mai viste fino ad adesso.

Primo titolo EA SPORTS a girare a 8K e 60Hz su console, F1® 24 presenta l'ultimo aggiornamento dell'EGO Engine per sfruttare appieno le capacità avanzate di PS5 Pro. Il gioco include la modalità Qualità aggiornata con Ray Tracing in pista che gira a 4K/60Hz, oltre alla modalità Performance che raddoppia il numero di pixel di PS5 a 4K/120Hz, migliorando la chiarezza visiva e fornendo un'esperienza di gara più fluida a frame rate più elevati.

“Sfruttando la potenza di PS5 Pro e le capacità del nostro EGO Engine, abbiamo creato un livello di immersività senza precedenti, che trasforma l'esperienza F1 per i nostri giocatori. Questi miglioramenti danno rilievo alla fedeltà visiva e alle prestazioni del gioco, dimostrando il nostro impegno per offrire un'esperienza incredibile ai nostri fan in tutto il mondo”, ha dichiarato Si Lumb, Technical Producer at Codemasters.

EA SPORTS F1® 24 include diverse innovazioni e caratteristiche chiave riguardo PS5® Pro, tra cui tre modalità grafiche nuove o aggiornate:

La modalità Qualità ora presenta il Ray Tracing in pista utilizzando il PSSR. Codemasters ha sfruttato la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) di Sony per includere più tecniche di Ray Tracing in pista, aumentando il fotorealismo e mantenendo al contempo l'obiettivo di 4K/60Hz.

La modalità Performance funziona ora a 4K (solo su schermi a 120Hz). I giocatori che scelgono questo frame rate elevato potranno godere di un'esperienza nitida e fluida e di una maggiore chiarezza grazie all'aumento della risoluzione.

La nuova modalità Risoluzione offre 8K/60Hz (solo su schermi 8K), oltre alla Ray Traced Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI) in pista. La suite completa di effetti RT DDGI, AO, riflessi e ombre di EGO è abilitata in 8K/30Hz per le cutscenes, i replay Flashback e le modalità fotografiche.

L'aggiornamento di F1® 24 per PS5 Pro coincide con l'uscita mondiale della nuova console.

A partire dall'11 novembre*, i giocatori di F1® 24 riceveranno aggiornamenti ai Materiali artistici, che migliorano la parte artistica, lo shader e il denoising del gioco su tutte le piattaforme, compresa PS5 Pro. Questi miglioramenti andranno a beneficio di tutte le modalità di gioco, aggiornando gli elementi a bordo pista come i tabelloni degli sponsor e le barriere. Inoltre, le modifiche allo shader produrranno riflessi più nitidi e un aspetto più realistico, in particolare in condizioni di pioggia. Il denoiser migliorato, un insieme di algoritmi cruciali utilizzati nel Ray Tracing, genererà immagini più pulite dalla luce simulata in tempo reale.