XGIMI - innovativo concept product per il cinema domestico

XGIMI, pluripremiato marchio di proiettori e TV laser, presenta il suo ultimo “concept product” XGIMI Ascend al CES 2025. Si tratta di un innovativo schermo ALR 2-in-1 che incarna l'approccio visionario del brand all'intrattenimento domestico integrando in un design compatto e senza soluzione di continuità la tecnologia Ambient Light Rejection (ALR) e due soundbar Harman Kardon di classe premium.

La fiera di Las Vegas sarà l’occasione per XGIMI per mostrare l’impegno continuo nell’ampliare le possibilità degli utenti di vivere esperienze di visione immersiva in qualsiasi ambiente domestico. I visitatori potranno provare Ascend e altre straordinarie tecnologie XGIMI durante Pepcom 2025 presso il Caesar’s Palace di Las Vegas.

Un nuovo livello di versatilità per l’intrattenimento domestico: XGIMI Ascend e AURA 2 aggiornato

Il “concept product” Ascend introduce un elegante schermo a pavimento motorizzato da 100 pollici, progettato per elevare l’intrattenimento domestico con una combinazione unica di semplicità e raffinatezza. Ascend si integra perfettamente con AURA 2, il più recente proiettore a corto raggio di XGIMI, creando un equilibrio ideale tra tecnologia all’avanguardia e design sofisticato, per un’esperienza cinematografica senza eguali in casa.

Progettato per funzionare sia come schermo cinematografico sia come display decorativo, Ascend offre un’incredibile versatilità. Gli utenti possono regolare lo schermo a un terzo della sua altezza, ricreando un’atmosfera accogliente simile a quella di un caminetto, trasformando così il salotto. In alternativa, si può estendere completamente fino a 100 pollici per vivere una vera esperienza cinematografica. Grazie all’ampio angolo di visione e al miglioramento avanzato del contrasto che respinge la luce ambientale, Ascend garantisce una straordinaria chiarezza e vivacità in diverse condizioni di illuminazione, rendendolo perfetto per qualsiasi spazio.

Il design raffinato del dispositivo si armonizza con l’estetica innovativa di XGIMI AURA 2, il proiettore a corto raggio recentemente introdotto sul mercato. AURA 2 integra il sofisticato sistema Auto Lens Cover che, grazie ad una serie alette motorizzate che si aprono e si chiudono con fluidità, protegge la lente aggiungendo anche un tocco di eleganza moderna. Questa coerenza stilistica unisce Ascend e AURA 2 in una combinazione armoniosa, riflettendo una visione comune che fonde tecnologia all’avanguardia con un’arte raffinata.

Ascend e AURA 2 ridefiniscono l’intrattenimento domestico, combinando immagini eccezionali con un audio impareggiabile. AURA 2 offre un’esperienza sonora davvero di alto livello grazie ai suoi altoparlanti Harman Kardon integrati da 60 W, impreziositi dalla tecnologia Dolby Atmos®, che avvolge gli spettatori in paesaggi sonori ricchi e multidimensionali. Ascend propone un’opzione audio alternativa con le sue soundbar di categoria premium firmate anch’esse da Harman Kardon. Insieme, queste due innovazioni trasformano qualsiasi ambiente in un cinema domestico di livello superiore.

Uno sguardo al futuro dell’innovazione

Pur essendo ancora un “concept product”, Ascend rappresenta la visione di XGIMI per il futuro dell'intrattenimento domestico, spingendo i limiti di quello che è possibile realizzare con ingegneria e design innovativi. Il potenziale di Ascend, in grado di offrire esperienze di qualità cinematografica in un comodo formato all-in-one, enfatizza l'impegno di XGIMI nell’ampliare la propria linea di proiettori con accessori e soluzioni innovative capaci di impreziosire la visione domestica.

Grazie al design a corto raggio e al suono integrato nello schermo, Ascend rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati di home theater che sono alla ricerca di un'esperienza immersiva e salvaspazio.

“Siamo entusiasti di presentare Ascend al CES 2025 e di mostrare le nostre ultime conquiste tecnologiche”, ha dichiarato Apollo Zhong, CEO di XGIMI. “Ascend è il simbolo della nostra dedizione all'innovazione continua nell’intrattenimento domestico e testimonia la nostra volontà di fornire agli utenti soluzioni prestazionali e raffinate che migliorino la loro vita quotidiana. È il tipo di prodotto sorprendente che deve essere presentato al CES e siamo entusiasti di raccogliere il feedback degli appassionati di tecnologia presenti alla fiera”.

La nuova era di HORIZON S Max

Dopo il successo del modello originale HORIZON Max, che ha debuttato al CES 2024, XGIMI ha introdotto HORIZON S Max nel settembre 2024 come parte della sua nuova serie di proiettori HORIZON S. Sulla base del riscontro avuto dai consumatori e dagli esperti del settore, XGIMI ha sviluppato questo dispositivo per soddisfare le esigenze dell'utente medio, semplificando il design del proiettore e rendendolo più accessibile. Il risultato è un prodotto potente e di livello cinematografico dotato di tecnologia Dual Light 2.0, Dolby Vision, della certificazione IMAX Enhanced e di una luminosità di 3100 lumen ISO per una qualità d'immagine straordinaria.

I modelli della linea HORIZON S - HORIZON S Max e HORIZON S Pro - rappresentano l'impegno dell’azienda nel fornire una tecnologia di proiezione di alto livello con l'accessibilità e l'innovazione in primo piano.

XGIMI presenterà Ascend, il nuovo HORIZON S Max e altre interessanti innovazioni al CES il 6 gennaio 2025 presso il Pepcom del Caesar's Palace di Las Vegas.

