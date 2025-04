Recensione Creative Zen Air Pro

Auricolari wireless sorprendenti per qualità e prezzo

In un mercato sempre più affollato di auricolari true wireless, trovare dispositivi che sappiano combinare qualità audio, funzionalità avanzate e un prezzo accessibile è sempre più difficile. I nuovi Creative Zen Air Pro riescono a centrare questo obiettivo con sorprendente efficacia, offrendo un'esperienza di ascolto di livello superiore rispetto alla media della fascia di prezzo. Con il supporto al Bluetooth 5.3, modalità di streaming avanzate tramite Bluetooth LE Audio e una serie di caratteristiche intelligenti come la ricarica wireless Qi e il sensore di prossimità, i Creative Zen Air Pro si candidano come una scelta estremamente interessante per chi cerca performance elevate senza dover spendere cifre esorbitanti. Vediamo più nel dettaglio cosa li rende così competitivi.

Qualità Audio e Cancellazione Attiva del Rumore

I Creative Zen Air Pro stupiscono fin dal primo ascolto grazie a una resa sonora equilibrata e coinvolgente, merito dei driver dinamici da 10 mm al neodimio che coprono una risposta in frequenza completa da 20 Hz a 20.000 Hz. Gli alti risultano chiari e brillanti senza essere eccessivamente taglienti, mentre le medie frequenze restituiscono voci e strumenti acustici in modo ricco e naturale. Anche i bassi sono ben presenti e controllati, capaci di dare corpo alla musica senza sovrastare il resto del mix. La compatibilità con i codec SBC, AAC, LC3 e LC3+ (Ultra Low Latency) permette di ottenere una qualità di streaming superiore, con una latenza estremamente bassa ideale anche per film e giochi. La cancellazione attiva del rumore, gestita da sei microfoni MEMS omnidirezionali, si comporta molto bene, attenuando efficacemente i rumori a bassa frequenza come il traffico o il ronzio degli aerei. Sebbene non arrivi ai livelli dei modelli top di gamma come i Sony WF-1000XM5 o i Bose QuietComfort Earbuds II, l'ANC dei Zen Air Pro migliora notevolmente l’esperienza d’ascolto, senza introdurre fastidiosi artefatti o compromettere la qualità sonora. Inoltre, tramite l'app Creative, è possibile personalizzare anche il livello di trasparenza della modalità Ambient, utile per restare in contatto con l'ambiente circostante.

Durata della Batteria

L'autonomia dei Creative Zen Air Pro rappresenta uno dei loro maggiori punti di forza. Gli auricolari offrono fino a 9 ore di riproduzione continua con ANC disattivato e circa 6 ore se la cancellazione del rumore è attiva, mentre con la custodia di ricarica si raggiungono complessivamente fino a 33 ore di ascolto. La custodia supporta sia la ricarica cablata tramite USB-C sia quella wireless compatibile Qi, offrendo massima praticità in ogni situazione. Per chi ha poco tempo, è possibile beneficiare della ricarica rapida: bastano 10 minuti per ottenere circa 1 ora di ascolto extra, una funzione estremamente utile nella vita quotidiana. Grazie a batterie affidabili (60 mAh per ogni auricolare e 500 mAh per la custodia), i Zen Air Pro si rivelano ideali sia per brevi sessioni che per lunghi viaggi.

Comfort e Facilità d'Uso

Il design ergonomico dei Creative Zen Air Pro è pensato per garantire comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Con un peso di appena 5,33 grammi per auricolare e gommini in silicone disponibili in più misure, si adattano facilmente a diverse conformazioni auricolari, offrendo una tenuta sicura e confortevole, perfetta anche per attività sportive leggere grazie alla certificazione IPX5 contro sudore e schizzi d’acqua. I comandi touch sono precisi e intuitivi, consentendo di gestire facilmente la musica, le chiamate e l'attivazione degli assistenti vocali. L'integrazione del sensore di prossimità aggiunge un ulteriore tocco di praticità, mettendo automaticamente in pausa la musica quando si rimuove un auricolare e riprendendola una volta reinserito. Attraverso l'app Creative si possono inoltre regolare le modalità audio, personalizzare i comandi e aggiornare il firmware degli auricolari. Unica pecca, sia la custodia che gli auricolari risultano leggermente più ingombranti rispetto ad alcuni concorrenti, ma senza impatti significativi sulla portabilità.

Conclusioni

I Creative Zen Air Pro sono una scelta eccellente per chi cerca auricolari true wireless performanti senza dover affrontare spese elevate. Offrono una qualità sonora sopra la media, una cancellazione attiva del rumore più che valida, un'autonomia generosa e tante funzionalità tipiche di modelli ben più costosi, come il supporto Bluetooth LE Audio, la ricarica wireless e il controllo tramite app. Sono perfetti per l’ascolto di musica di ogni genere, per guardare film in mobilità, per giocare senza ritardi audio e per gestire chiamate in modo professionale anche in ambienti rumorosi. Considerando tutte le caratteristiche offerte, il rapporto qualità-prezzo dei Creative Zen Air Pro è semplicemente imbattibile.

Voto finale: 9/10

Pro:

Suono bilanciato e dettagliato

Ottima autonomia (fino a 33 ore)

Ricarica wireless Qi e USB-C

Supporto Bluetooth LE Audio con modalità Unicast, Broadcast e ULL

App Creative per personalizzazione avanzata

Certificazione IPX5

Prezzo molto competitivo

Contro:

ANC buono ma inferiore ai top di gamma

Design di auricolari e custodia leggermente ingombranti

Potrebbe interessarti anche: