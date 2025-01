Golden Globe 2025: trionfo di 'Emilia Perez' e Demi Moore, escluso 'Vermiglio'

L'82esima edizione dei Golden Globe si è aperta con il trionfo di Emilia Perez di Jacques Audiard, che ha conquistato quattro statuette, tra cui Miglior film commedia o musicale e Miglior film straniero, superando Vermiglio di Maura Delpero. Il film ha anche vinto per la Miglior attrice non protagonista con Zoe Saldaña, che ha dedicato il premio a Isabella Rossellini, e per la Miglior canzone originale, El Mal.

Demi Moore è stata premiata come Miglior attrice in un film commedia o musicale per il suo ruolo in The Substance, un horror femminista. Durante il discorso, ha ringraziato la regista Coralie Fargeat e Margaret Qualley, che interpreta la sua versione giovane nel film. Tra le sue parole, un riconoscimento alla sua rinascita professionale, sostenuta anche dalle sue figlie, che hanno celebrato la vittoria sui social.

The Brutalist ha dominato nella categoria drammatica, vincendo Miglior film, Miglior regista per Brady Corbet e Miglior attore protagonista per Adrien Brody. Sebastian Stan ha vinto come Miglior attore in un film commedia o musicale per A Different Man, lanciando un appello per una maggiore inclusione della disabilità nel cinema. Fernanda Torres è stata premiata come Miglior attrice drammatica per Io sono ancora qui, superando concorrenti del calibro di Angelina Jolie e Nicole Kidman.

Tra gli altri premiati, Conclave ha ottenuto Miglior sceneggiatura, Challengers di Luca Guadagnino Miglior colonna sonora, mentre Flow è stato riconosciuto come Miglior film d'animazione. Wicked ha vinto per il Miglior risultato al cinema e al box office, grazie anche alle performance di Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Per le serie tv, Shogun ha trionfato con quattro premi, tra cui Miglior serie drammatica e riconoscimenti per Hiroyuki Sanada, Anna Sawai e Tadanobu Asano. Miglior serie commedia o musicale è stata Hacks, mentre Baby Reindeer di Richard Gadd ha vinto come Miglior miniserie, con Jessica Gunning premiata come Miglior attrice non protagonista. Jeremy Allen White, vincitore come Miglior attore in una serie commedia per The Bear, non era presente, impegnato sul set di un biopic su Bruce Springsteen.

La serata, condotta dalla comica Nikki Glaser al Beverly Hilton di Los Angeles, è stata arricchita da momenti divertenti, come quello di Elton John, che ha erroneamente annunciato Rihanna come ospite mentre accanto a lui c’era Brandi Carlile.

Golden Globe 2025: 'Vermiglio' di Maura Delpero rappresenta l'Italia come Miglior Film Straniero - Il film italiano "Vermiglio", diretto da Maura Delpero, ha ricevuto una nomination ai Golden Globe 2025 nella categoria Miglior Film Straniero. La pellicola, già vincitrice del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria all'81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, concorrerà con altri titoli internazionali di rilievo.

Golden Globe a Drive my car : Delusione per Paolo Sorrentino - Il film del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi "Drive my car", tratto da un racconto di Haruki Murakami, ha vinto il Golden Globe per il miglior film straniero. Delusione per Paolo Sorrentino, che era entrato nella cinquina delle nomination con "E' stata la mano di dio" Ai premi della Hollywood Foreign Press era in corsa anche "Luca", il film di animazione prodotto da Disney Pixar e firmato dall'italiano Enrico Casarosa.