Golden Globe 2025: 'Vermiglio' di Maura Delpero rappresenta l'Italia come Miglior Film Straniero

Il film italiano "Vermiglio", diretto da Maura Delpero, ha ricevuto una nomination ai Golden Globe 2025 nella categoria Miglior Film Straniero. La pellicola, già vincitrice del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria all'81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, concorrerà con altri titoli internazionali di rilievo.

Gli altri film nominati nella stessa categoria sono:

"All We Imagine as Light - Amore a Mumbai" (co-produzione USA-Francia-India)

"Emilia Pérez" (Francia)

"The Girl with the Needle" (co-produzione Polonia-Svezia-Danimarca)

"Io sono ancora qui" (Brasile)

"Il seme del fico sacro" (co-produzione USA-Germania)

La cerimonia di premiazione dell'82ª edizione dei Golden Globe si terrà il 5 gennaio 2025.

"Vermiglio" racconta l'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale attraverso le vicende di una famiglia numerosa, la cui tranquillità viene sconvolta dall'arrivo di un soldato rifugiato. Il film ha già ottenuto riconoscimenti significativi, tra cui la selezione per rappresentare l'Italia agli Oscar 2025 nella categoria Miglior Film Internazionale.

La nomination ai Golden Globe rappresenta un ulteriore traguardo per il cinema italiano e per la regista Maura Delpero, confermando l'apprezzamento internazionale per "Vermiglio".

