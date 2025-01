Scaletta Domenica In: ospiti di oggi 5 gennaio, previsioni astrologiche, musica e interviste esclusive

Oggi, domenica 5 gennaio 2025, dalle 14:00 alle 17:10 su Rai1 e Rai Italia, andrà in onda la 17ª puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma.

La trasmissione inizierà con Paolo Fox, che presenterà le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali relative al mese di gennaio 2025. In studio saranno presenti sei coppie famose: Francesco Pannofino con la moglie Emanuela, Rosanna Lambertucci con il marito Mario, Alan Friedman con la moglie Gabriella, Simone Di Pasquale con la compagna Maria e Rosanna Banfi con il marito Fabio.

L'attrice e produttrice Edwige Fenech si racconterà, ripercorrendo la sua carriera e condividendo aspetti della sua vita privata. Il cantante Nek si esibirà con la chitarra, proponendo alcuni dei suoi successi come "Laura non c’è" e "Se telefonando", e presenterà la nuova edizione del programma "Dalla strada al palco", che condurrà insieme a Bianca Guaccero a partire dal 10 gennaio su Rai1.

Francesco Merola, accompagnato dalla moglie Marianna Mercurio, interverrà in studio ed eseguiranno insieme il classico della canzone napoletana "Lacreme napulitane", reso celebre dal padre di Francesco, Mario Merola. Il giornalista de "Il Mattino", Pietro Perone, autore del libro "Pino Daniele: Napoli e l’anima della musica, dal Mascalzone latino a Gigiò", sarà presente per ricordare l'indimenticabile cantautore napoletano a dieci anni dalla sua scomparsa.

Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, presenterà il libro "Carlo Acutis, sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi", che include una nota autografa di Papa Francesco ed è dedicato alla prossima canonizzazione di Carlo Acutis.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare il sito ufficiale di RaiPlay, dove sono disponibili le puntate della stagione 2024-2025 di "Domenica In".

Scaletta ospiti di Domenica In: Ferzan Ozpetek, Christian De Sica e solidarietà con PizzAut - La quindicesima puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier, andrà in onda oggi, domenica 22 dicembre 2024, alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Il programma prevede la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, del cinema e della solidarietà.

Ivana Spagna festeggia 70 anni: emozioni a Domenica In e il desiderio di un veterinario speciale - Ivana Spagna, icona della musica pop italiana, celebra il suo 70º compleanno il 16 dicembre 2024. Ospite a "Domenica In", la cantante ha raccontato momenti significativi della sua vita e carriera, condividendo aneddoti personali e le difficoltà superate.

Scaletta Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, domenica 8 dicembre - La puntata di Che tempo che fa, in onda oggi, domenica 8 dicembre, dalle 19:30 sul canale Nove e in streaming su Discovery+, ospiterà nomi di spicco del panorama artistico e culturale. Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck e altri volti noti come Nino Frassica e Mara Maionchi, accoglierà Sting, leggendario artista pop-rock, vincitore di 17 Grammy Awards e protagonista di un duetto speciale con Giordana Angi sul brano "Il nostro amore".