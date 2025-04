Papa Francesco, funerali entro domenica: Conclave tra il 5 e il 10 maggio, lutto nazionale proclamato oggi

Papa Francesco è morto il 21 aprile alle 7.35 a 88 anni, a causa di un ictus cerebrale seguito da un collasso cardiocircolatorio. La Chiesa si prepara a rendere omaggio al Pontefice con i funerali previsti tra venerdì 25 e domenica 27 aprile, secondo quanto previsto dal rito liturgico. La Congregazione dei cardinali si riunirà oggi per fissare ufficialmente la data delle esequie. Il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, ha chiarito che saranno i cardinali a decidere se i funerali si terranno sabato.

Le esequie si svolgeranno secondo le norme stabilite da Francesco per i Papi: esposizione alla venerazione già nella bara aperta, abolizione delle tre tradizionali bare in favore di una singola cassa in legno e zinco, e assenza del cataletto. Il corpo sarà traslato domani nella Basilica di San Pietro. Ieri sera sono stati apposti i sigilli nell’appartamento a Casa Santa Marta e nel Palazzo Apostolico.

Nel testamento firmato il 29 giugno 2022, Francesco aveva chiesto di essere sepolto in una tomba semplice, nella navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore. Il sepolcro sarà in pietra ligure, come omaggio alle origini dei nonni. Lo ha raccontato il cardinal Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della basilica, rivelando che la scelta fu confermata personalmente da Francesco nel 2022.

Intanto la preparazione al Conclave è iniziata con l’arrivo dei cardinali. Il voto si svolgerà tra il 5 e il 10 maggio, in base alla regola che fissa la convocazione tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa. I cardinali elettori, tutti con meno di 80 anni, si riuniranno nella Cappella Sistina che verrà sigillata. Tra i papabili più citati figurano gli italiani Pietro Parolin, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa, il filippino Luis Antonio Tagle e il congolese Fridolin Ambongo Besungu.

Il governo oggi proclamerà il lutto nazionale, con tre giorni di commemorazione come avvenne per la morte di Silvio Berlusconi nel 2023. Il Consiglio dei ministri affiderà il coordinamento delle attività al Capo della Protezione Civile. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha spiegato che si terranno riunioni quotidiane per garantire la sicurezza degli eventi, anche in previsione della presenza di oltre 100mila adolescenti attesi per il giubileo. Il numero dei fedeli previsti per i funerali è ancora incerto. Rinviato il question time della premier Giorgia Meloni, così come il suo viaggio in Uzbekistan e Kazakistan.

