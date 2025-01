Russia minaccia ritorsioni contro l'Ucraina per uso di missili Usa Atacms

La Russia ha annunciato rappresaglie contro l'Ucraina in risposta a un attacco effettuato con otto missili americani Atacms nella regione di Belgorod. Mosca considera l'impiego di tali armi, capaci di colpire fino a 300 chilometri di distanza, un'importante escalation. Secondo il ministero della Difesa russo, le azioni del "regime di Kiev", sostenute dall'Occidente, saranno punite.

L'esercito russo ha riferito di aver abbattuto otto missili Atacms e 72 droni, ma non ha fornito dettagli su eventuali vittime o danni materiali. Diversi droni sono stati intercettati anche nelle regioni di Leningrado e Kursk, quest'ultima già colpita in precedenza dall'Ucraina.

L'uso degli Atacms da parte di Kiev è stato autorizzato a novembre dall'ex presidente statunitense Joe Biden, come risposta alle mosse della Russia, tra cui l'invio di truppe nordcoreane. In risposta, il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di impiegare il nuovo missile balistico nucleare Oreshnik.

Inoltre ci sono tensioni culturali a Roma in occasione del gala di danza "Les Etoiles". La presenza di due ballerini del Bolshoi, Elizaveta Kokoreva e Dmitry Smilevsky, ha sollevato critiche da parte dell'ex consigliere del ministero dell'Interno ucraino Anton Gerashchenko. Gerashchenko ha evidenziato il silenzio dei ballerini sulla guerra e ha invitato a sostenere l'artista ucraina Sasha Paskal, sopravvissuta a un attacco russo.

L'organizzatore del gala, Daniele Cipriani, ha difeso l'evento sottolineandone il messaggio di pace e unità attraverso la danza, indipendentemente dall'origine dei partecipanti. L'evento è dedicato alla "danza della pace preventiva", con l'obiettivo di promuovere armonia e giustizia.

Ucraina sviluppa il missile Trembita: arma low cost per aumentare l'autonomia bellica - L'Ucraina, in conflitto con la Russia da tre anni, punta a ridurre la dipendenza dalle forniture occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, avviando una produzione massiccia di armi proprie. Il primo ministro Denys Shmyhal ha presentato il progetto Armi della Vittoria, che prevede la fabbricazione di 30.

Ucraina: Russia arruola detenuti per la guerra, 180mila prigionieri inviati al fronte - Il Servizio di intelligence estero dell'Ucraina ha dichiarato che la Russia ha arruolato circa 180mila detenuti per combattere in Ucraina, iniziando dal novembre scorso. Questa pratica, avviata nell'estate del 2022, inizialmente coinvolgeva il gruppo mercenario Wagner e successivamente è passata sotto il controllo diretto del ministero della Difesa russo.

Gas russo: l'Europa affronta l'interruzione delle forniture attraverso l'Ucraina - Il 1º gennaio 2025, Gazprom ha interrotto le forniture di gas naturale verso l'Europa attraverso l'Ucraina, segnando la fine di un accordo di transito in vigore dal 2019. Questa decisione è stata presa dopo che l'Ucraina ha rifiutato di rinnovare il contratto, sostenendo che i proventi avrebbero finanziato gli sforzi bellici russi.