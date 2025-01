Aggressione in pronto soccorso a Roma: donna arrestata per calci e pugni al personale sanitario

Giovedì pomeriggio, presso l'ospedale Sandro Pertini di Roma, una donna di 42 anni, italiana e senza fissa dimora, ha aggredito un'infermiera e un'operatrice socio-sanitaria nel pronto soccorso, colpendole con calci e pugni dopo che le era stato negato il ricovero. Le due operatrici hanno riportato lesioni giudicate guaribili in una settimana. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti sul posto, arrestando l'aggressora con l'accusa di interruzione di pubblico servizio e lesioni a personale sanitario.

Secondo un sondaggio condotto dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), nel 2023 il 40,2% degli infermieri ha dichiarato di aver subito aggressioni sul luogo di lavoro, con una media di oltre 10-12 episodi per ciascuno durante l'anno. Le violenze avvengono principalmente nei pronto soccorso, dove il 42% degli infermieri ha subito aggressioni, e colpiscono soprattutto le donne, che rappresentano oltre il 72% dei casi.

Recentemente, si sono verificati altri episodi simili nella capitale. A novembre 2024, un paziente di 47 anni ha minacciato un medico e aggredito tre infermieri al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. L'uomo è stato arrestato dalla polizia per lesioni e minacce a personale sanitario.In un altro caso, al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, un medico è stato colpito al volto con un pugno da un uomo, coinvolgendo anche un'infermiera nella colluttazione. Il responsabile è stato denunciato a piede libero.

Rc auto in aumento: da Milano a Roma, i rincari del 2024 per gli automobilisti italiani - Il 2024 inizia con notizie poco favorevoli per gli automobilisti italiani, con un significativo aumento delle tariffe Rc auto. Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote è salito a 643,95 euro, segnando un incremento del 6,19% rispetto all’anno precedente.

Aggressione a Gianni Ippoliti nel centro di Roma durante una lite per un parcheggio - Sabato pomeriggio, 28 dicembre 2024, il noto conduttore televisivo Gianni Ippoliti è stato vittima di un'aggressione in via de' Prefetti, nel cuore di Roma. Secondo le ricostruzioni, l'incidente è avvenuto durante una disputa per un posto auto, culminata quando un altro automobilista ha colpito Ippoliti con pugni al volto.

AC Milan: Paulo Fonseca esonerato dopo il pareggio con la Roma - AC Milan ha ufficialmente comunicato l'esonero di Paulo Fonseca dal ruolo di allenatore della Prima Squadra maschile. La decisione segue il deludente pareggio per 1-1 contro la Roma, che ha lasciato i rossoneri all'ottavo posto in Serie A, a 14 punti dalla capolista Atalanta.