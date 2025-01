Pino Daniele, dieci anni senza il poeta della musica napoletana

Il 4 gennaio 2015 ci lasciava Pino Daniele, indimenticabile cantautore napoletano. A dieci anni dalla sua scomparsa, Napoli e l'Italia intera lo ricordano con affetto e riconoscenza.

Gigi D'Alessio, anch'egli napoletano e collega di Pino, lo definisce "un poeta dei nostri tempi" e sottolinea come la sua musica continui a vivere nei cuori di tutti.

Mario Biondi, che con Pino Daniele ha condiviso momenti artistici e personali, lo ricorda come un maestro e un amico fraterno. Rievoca con emozione le mattine trascorse insieme, quando Pino suonava la chitarra dicendo: "Devo suonare perché sennò la chitarra si scorda, si scorda di me".

Anche Diego Cinelli, ex sindaco di Magliano in Toscana, ricorda l'amore di Pino per la Maremma, dove aveva scelto di risiedere e riposare. La cappella con le sue ceneri nel cimitero di Magliano è oggi meta di numerosi fan che vi si recano per rendergli omaggio.

Per commemorare il decennale della sua scomparsa, il Comune di Napoli ha organizzato due giornate di eventi. Sabato 4 gennaio, dalle 10 alle 22, le strade percorse dal giovane Pino risuoneranno delle sue canzoni, creando un percorso musicale che partirà da Piazza Santa Maria La Nova, vicino alla sua casa natale, attraversando i vicoli del centro storico fino all'Istituto Elena di Savoia Diaz, dove si diplomò.

Domenica 5 gennaio, il FAI di Napoli propone l'itinerario "Napul è... I luoghi di Pino Daniele", un viaggio alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato le sue canzoni e segnato il suo legame con la città. Il percorso, condotto da Carmine Aymone e Michelangelo Iossa, partirà da Piazza Bellini alle 10 e da Piazza Santa Maria La Nova alle 12.

Inoltre, il 4, 5 e 6 gennaio, nelle sale cinematografiche sarà proiettato il documentario "Pino Daniele – Nero a Metà", realizzato da Marco Spagnoli e Stefano Senardi, che offre uno sguardo inedito sulla vita e la carriera dell'artista, attraverso interviste esclusive e materiali d'archivio.

La città di Napoli, attraverso queste iniziative, rinnova il suo affetto per Pino Daniele, celebrando l'eredità musicale e culturale di un artista che ha saputo raccontare l'anima più profonda della città partenopea.

