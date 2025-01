United Cup: Italia eliminata ai quarti, la Repubblica Ceca in semifinale dopo il 2-0

L'Italia è stata eliminata dalla United Cup ai quarti di finale, sconfitta dalla Repubblica Ceca con il punteggio di 2-0. Nel primo incontro, Jasmine Paolini ha subito una dura sconfitta contro Karolina Muchova, che ha vinto 6-2, 6-2. Nel secondo singolare, Flavio Cobolli è stato battuto 6-1, 6-2 da Tomas Machac. La Repubblica Ceca, che era stata ripescata come una delle due migliori seconde, affronterà gli Stati Uniti in semifinale.

United Cup: l'Italia batte la Francia 3-0 e conquista i quarti di finale - L'Italia del tennis continua a brillare nella United Cup, il torneo misto per nazioni che si svolge in Australia. Dopo il successo contro la Svizzera, gli azzurri superano la Francia con un netto 3-0, assicurandosi il primo posto nel girone e l'accesso ai quarti di finale.

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Manchester United: in carica dall'11 novembre - Il Manchester United ha ufficializzato la nomina di Rúben Amorim come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Il tecnico portoghese, 39 anni, assumerà l'incarico l'11 novembre 2024, dopo aver concluso gli impegni con lo Sporting Lisbona. Il contratto prevede una durata fino a giugno 2027, con opzione per un ulteriore anno.

Manchester United, ecco i candidati per la panchina: in testa Amorim, in lizza De Rossi e Allegri - Dopo due anni e mezzo, si conclude il percorso di Erik ten Hag come allenatore del Manchester United, esonerato a causa dei risultati deludenti che hanno portato la squadra fuori dalle posizioni di vertice in Premier League. L’olandese, arrivato con grandi aspettative dall’Ajax, non è riuscito a stabilizzare la squadra tra le prime quattro posizioni per accedere alla Champions League, nonostante gli ingenti investimenti sul mercato.