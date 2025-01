Attacco fatale di squalo in Nuova Caledonia: subacqueo 40enne perde la vita

Un uomo di 40 anni è morto ieri a seguito di un attacco di squalo nel nord della Nuova Caledonia (Francia), ha riferito il procuratore della Repubblica. Originario dell'isola di Maré, l'uomo si trovava con la famiglia sull'isolotto di Kendek mentre praticava pesca subacquea, secondo una nota ufficiale.

Durante l'attività, è stato gravemente ferito al braccio e trovato privo di sensi. I familiari lo hanno trasportato nella cittadina di Koumac, sull'isola principale di Grande Terre. Qui, è stato soccorso dai vigili del fuoco e da volontari, ma il pronto soccorso locale era chiuso dal primo gennaio per carenza di personale medico. Una squadra di emergenza è stata inviata da Nouméa, nel sud dell'isola, ma il medico ha dichiarato il decesso alle 18:40 ora locale, dopo inutili tentativi di rianimazione.

La Procura ha avviato un'indagine per determinare le cause del decesso e identificare la specie dello squalo. Eventi simili si erano verificati anche lo scorso giugno a Poindimié, nel nord-est di Grande Terre, dove un uomo, praticando kitesurf, era annegato e successivamente il suo corpo era stato attaccato da squali.

