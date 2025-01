Cecilia Sala, madre incontra Meloni: fiducia sul lavoro del governo e focus sulle condizioni carcerarie

Elisabetta Vernoni, madre della giornalista Cecilia Sala, ha espresso fiducia nel lavoro del governo dopo un incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. La madre ha definito l'incontro "preciso e puntuale", sottolineando il bisogno di un confronto diretto e di rassicurazioni concrete. Vernoni ha descritto il colloquio come un momento di confronto importante anche a livello umano, "tra mamme".

Cecilia Sala si trova in isolamento nel carcere di Evin in Iran da 15 giorni, dopo essere stata arrestata con l'accusa di aver violato le leggi della Repubblica Islamica. In una recente telefonata alla famiglia, Sala ha raccontato le dure condizioni di detenzione: dorme per terra, senza materasso o cuscino, e non ha ricevuto pacchi con beni essenziali. La madre, visibilmente preoccupata, ha chiesto condizioni carcerarie più dignitose per la figlia e una gestione tempestiva della situazione da parte delle autorità italiane.

Il governo italiano ha affrontato il caso in un vertice pomeridiano a Palazzo Chigi, con la partecipazione della premier, del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del sottosegretario Alfredo Mantovano e dell'intelligence. Meloni ha parlato sia con la madre Elisabetta Vernoni, presente al vertice, sia con il padre Renato Sala, tramite un colloquio telefonico.

Elisabetta Vernoni ha espresso preoccupazione per l'isolamento della figlia, definendo le condizioni carcerarie "inaccettabili per una ragazza di 29 anni che non ha compiuto alcun reato". Ha ribadito l'urgenza di garantire a Cecilia una detenzione dignitosa e ha confidato che, pur rispettando i tempi richiesti per il rientro, auspica soluzioni concrete che non segnino la vita della figlia. "Cecilia è un'eccellenza italiana", ha dichiarato Vernoni, aggiungendo che continuerà ad attendere sviluppi senza cedere alla disperazione.

La telefonata di ieri, una rara concessione, è stata solo la seconda comunicazione diretta da quando Cecilia è stata arrestata il 14 dicembre. Elisabetta Vernoni ha rivelato che le telefonate arrivano in modo imprevedibile, sottolineando l'ansia e l'incertezza che la famiglia sta vivendo. Rimangono aperti interrogativi sui tempi e sulle modalità con cui il governo italiano riuscirà a ottenere il rilascio della giovane giornalista.

Vertice a Palazzo Chigi per il rilascio di Cecilia Sala: Tajani convoca ambasciatore iraniano - L'Italia intensifica le pressioni sull'Iran per il rilascio della giornalista Cecilia Sala, arrestata a Teheran il 19 dicembre. Oggi pomeriggio, alle 16, si terrà un vertice a Palazzo Chigi con la partecipazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del sottosegretario Alfredo Mantovano e delle agenzie di intelligence italiane.

Giornalista italiana Cecilia Sala arrestata a Teheran per presunta violazione delle leggi iraniane - Cecilia Sala, giornalista italiana di 29 anni, è stata arrestata a Teheran il 19 dicembre 2024 mentre si trovava in Iran con un regolare visto giornalistico. Attualmente è detenuta in isolamento nella prigione di Evin, nota per ospitare prigionieri politici.

Cecilia Sala: Tajani rassicura sulle condizioni di salute e sul massimo impegno per il rilascio - I tempi per il rilascio di Cecilia Sala, giornalista italiana arrestata in Iran e in isolamento da una settimana, restano incerti. "Non sono ipotizzabili, perché la trattativa è molto delicata e complessa. Stiamo facendo tutto il possibile per accelerare, ma la situazione non dipende esclusivamente dalle autorità italiane.