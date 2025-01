Vertice a Palazzo Chigi per il rilascio di Cecilia Sala: Tajani convoca ambasciatore iraniano

L'Italia intensifica le pressioni sull'Iran per il rilascio della giornalista Cecilia Sala, arrestata a Teheran il 19 dicembre. Oggi pomeriggio, alle 16, si terrà un vertice a Palazzo Chigi con la partecipazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del sottosegretario Alfredo Mantovano e delle agenzie di intelligence italiane. Non è escluso che anche le forze di opposizione possano essere coinvolte nell'incontro.

Nel frattempo, Tajani ha convocato l'ambasciatore iraniano a Roma per discutere delle condizioni della reporter, ribadendo l'impegno del governo italiano a far rispettare i diritti di Cecilia Sala. La Farnesina, come dichiarato dal ministro, continua a lavorare senza sosta per il suo rilascio, assicurando che Cecilia e i suoi familiari non saranno mai lasciati soli.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Cecilia Sala vive in condizioni dure nel carcere di Evin, dove è detenuta in isolamento da oltre dieci giorni. La giornalista ha riferito di dormire sul pavimento senza un materasso e senza ricevere beni essenziali come cibo, abbigliamento o libri. Sala è accusata di aver violato le leggi iraniane, nonostante fosse entrata nel paese con visto giornalistico.

Le condizioni di detenzione sono state fortemente criticate dalle autorità italiane, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha espresso preoccupazione durante il suo discorso di fine anno. L'Italia continua a chiedere l'immediata liberazione di Cecilia Sala e garanzie sulla sua sicurezza. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il responsabile Esteri Peppe Provenzano hanno ribadito l'urgenza di agire in modo unitario per proteggere la dignità della giornalista e dell'Italia. Anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha sottolineato la gravità della situazione, chiedendo un impegno trasversale di tutte le forze politiche per garantire il rispetto dei diritti di Cecilia Sala.

