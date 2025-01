Inter-Atalanta: Supercoppa Italiana 2025, orario, formazioni e dove vederla

La Supercoppa Italiana 2025 prende il via oggi, giovedì 2 gennaio, con la prima semifinale tra Inter e Atalanta. La partita si disputerà alle ore 20:00 italiane (22:00 locali) all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita.

L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta l'Atalanta, finalista dell'ultima Coppa Italia. Entrambe le squadre stanno vivendo un ottimo momento di forma:

L'Atalanta guida la classifica di Serie A con 41 punti, a pari merito con il Napoli, ed è reduce dal pareggio per 1-1 contro la Lazio.

L'Inter segue a un solo punto di distanza, con una partita da recuperare contro la Fiorentina, e ha vinto 3-0 nell'ultimo turno contro il Cagliari.

Le probabili formazioni per la sfida sono:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere; Lookman.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. La seconda semifinale vedrà affrontarsi Juventus e Milan domani, venerdì 3 gennaio, sempre alle ore 20:00 italiane. La finale è in programma per lunedì 6 gennaio alle ore 20:00 italiane.

Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in diretta tv - L'Inter si prepara ad affrontare il Como nella 17ª giornata di Serie A, in programma oggi, lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. I nerazzurri, reduci da una convincente vittoria per 6-0 contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato, occupano attualmente il terzo posto in classifica con 34 punti, a quattro lunghezze dal Napoli capolista, ma con due partite da recuperare.

Inter-Udinese: Ottavi di Coppa Italia in Diretta TV e Streaming - Giovedì 19 dicembre 2024, alle ore 21:00, l'Inter affronta l'Udinese negli ottavi di finale della Coppa Italia presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Probabili FormazioniInter (3-5-2):Portiere: Josep MartinezDifensori: Darmian, Bisseck, PalaciosCentrocampisti: Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos AugustoAttaccanti: Correa, TaremiUdinese (3-5-2):Portiere: SavaDifensori: Kristensen, Bijol, TouréCentrocampisti: Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, KamaraAttaccanti: Thauvin, LuccaL'Inter, reduce da una convincente vittoria in campionato contro la Lazio, schiera una formazione con alcuni cambi rispetto all'undici titolare, dando spazio a giocatori meno impiegati.

Lazio-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv o streaming - La 16ª giornata di Serie A si conclude oggi, lunedì 16 dicembre 2024, con il big match tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma. Entrambe le squadre sono appaiate a 31 punti in classifica, sebbene l'Inter debba recuperare una partita contro la Fiorentina.