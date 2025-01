Lite a Capodanno a Provaglio di Iseo: 19enne fermato per l’omicidio di Roberto Comelli

Un giovane di 19 anni è stato fermato mercoledì sera con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio avvenuto a Provaglio di Iseo, in provincia di Brescia. La vittima, Roberto Comelli, 42 anni, è stata uccisa con una coltellata al petto nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata durante i festeggiamenti per il Capodanno. Comelli avrebbe tentato di entrare a una festa privata, provocando una rissa che si è conclusa tragicamente. Gli investigatori stanno conducendo approfondimenti per chiarire le cause del litigio e accertare le responsabilità.

Le indagini, coordinate dalla procura, puntano a ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti, mentre il 19enne resta in stato di fermo per ulteriori accertamenti.

