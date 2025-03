Brescia, incidente mortale a Desenzano del Garda: muore a 31 anni Eleonora Masseni

Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2:30, lungo la strada provinciale SP11 a Desenzano del Garda, si è verificato un tragico incidente che ha coinvolto una Citroen C3 e un camion. La vittima, Eleonora Masseni, 31 anni, residente a Peschiera del Garda, ha perso la vita sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane potrebbe aver perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno o dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, invadendo la corsia opposta proprio mentre transitava il camion. Nell'impatto, l'auto è rimasta incastrata sotto la motrice del mezzo pesante.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.

Eleonora Masseni, originaria del Mantovano e diplomata in ragioneria, si era trasferita da poco a Peschiera del Garda. Venerdì notte stava rientrando a casa dopo una serata con le amiche. La giovane lavorava in un albergo di Sirmione e frequentava la facoltà di Lingue e letterature straniere all'Università di Verona. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità locale: il locale Mojo di Desenzano ha annullato una serata in segno di rispetto, e molti amici e familiari, tra cui la madre Stefania, il fratello Lorenzo e la nonna Maria, stanno piangendo la sua prematura scomparsa.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, al momento senza indagati. Il camionista coinvolto, un 31enne residente a Treviso, ha riportato solo lievi ferite. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati per le indagini in corso.

