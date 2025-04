Strage Brescia, Toffaloni condannato a 30 anni: fu tra gli esecutori dell’attentato

Marco Toffaloni è stato condannato a 30 anni di carcere per la strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974, in cui morirono otto persone e oltre cento rimasero ferite. Lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, accogliendo la richiesta della procura. All’epoca dei fatti Toffaloni aveva 16 anni e oggi è cittadino svizzero. La condanna rappresenta il massimo della pena prevista per i minori.

Secondo l’accusa, Toffaloni fu uno degli esecutori materiali dell’attentato insieme a Roberto Zorzi, all’epoca maggiorenne e attualmente residente negli Stati Uniti, dove è ancora in corso il suo processo davanti alla Corte d’Assise di Brescia. Entrambi gravitavano nell’ambiente dell’organizzazione neofascista Ordine Nuovo. Una fotografia scattata subito dopo l’esplosione collocherebbe Toffaloni sulla scena dell’attentato.

Nonostante la condanna, Toffaloni non sarà estradato in Italia: per la legge svizzera, il reato è ormai prescritto.