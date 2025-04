Maratona di Londra, corre vestito da Big Ben e conquista il pubblico

La maratona di Londra ha offerto ancora una volta spettacolo e momenti di leggerezza. Tra i protagonisti più commentati sui social, un uomo che ha corso i 42 chilometri travestito da Big Ben.

Nonostante il percorso complesso e le difficoltà causate dal voluminoso costume, il runner è riuscito a completare la gara, ricevendo applausi e sorrisi dal pubblico lungo il tragitto da Greenwich a Buckingham Palace.

La gara maschile è stata vinta dal keniano Sebastian Sawe in 2h02:27, seguito dall'ugandese Jacob Kiplimo (2h03:37) e dal keniano Alexander Mutiso (2h04:20). Tra le donne, vittoria di Tigist Assefa in 2h15:50, nuovo record mondiale di maratona "women only", davanti a Joyciline Jepkosgei (2h18:43) e Sifan Hassan (2h18:59). Ottima prestazione anche per l'azzurra Sofiia Yaremchuk, settima con il nuovo record italiano in 2h23:14.

