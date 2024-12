Nick Kyrgios eliminato al primo turno a Brisbane: sconfitta contro Mpetshi Perricard

Rientro difficile per Nick Kyrgios al torneo Atp 250 di Brisbane. L'australiano, reduce da una lunga assenza dai campi e da polemiche contro Jannik Sinner legate al recente caso di doping, è stato sconfitto al primo turno dal francese Giovanni Mpetshi Perricard in una battaglia decisa da tre tie break: 6-7 (2), 7-6 (4), 6-7 (3).

Nonostante l’equilibrio del match, Kyrgios ha mostrato evidenti difficoltà nel mantenere lucidità nei momenti chiave, anche a causa di una condizione fisica non ancora ottimale. L’eliminazione nel singolare non preclude però la sua preparazione per l'Australian Open, in programma dal 13 gennaio. Kyrgios è ancora in corsa nel torneo di doppio, dove in coppia con Novak Djokovic ha superato il primo turno.

Avanza invece Matteo Arnaldi. L'italiano ha superato Alexei Popyrin in due set, 6-3, 6-2, e ora affronterà Reilly Opelka negli ottavi di finale.

