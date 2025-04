Serie A: Inter-Cagliari, probabili formazioni e diretta TV

Sabato 12 aprile 2025, alle ore 18:00, l'Inter ospita il Cagliari allo stadio Giuseppe Meazza per la 32ª giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League, cercano di consolidare il primo posto in classifica. Il Cagliari, invece, punta a ottenere punti preziosi in ottica salvezza.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, disponibile su smart TV, dispositivi mobili, console di gioco e tramite browser. Per gli abbonati Sky con decoder SkyQ, il match sarà visibile anche sul canale Zona DAZN (canale 214), previa attivazione dell'apposita opzione.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Mina, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

L'arbitro designato è Marco Di Bello, assistito da Berti e Cecconi. Al VAR ci saranno Chiffi e Paterna.

Statistiche stagionali

Inter: 20 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte; 69 gol fatti, 30 subiti. Capocannoniere: Marcus Thuram (14 gol).

Cagliari: 7 vittorie, 9 pareggi, 15 sconfitte; 31 gol fatti, 44 subiti. Capocannoniere: Roberto Piccoli (7 gol).

La sfida tra Inter e Cagliari rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre: i nerazzurri vogliono mantenere il primato, mentre i rossoblù cercano punti fondamentali per la salvezza.

Potrebbe interessarti anche:

Juventus-Lecce Serie A: orario, formazioni e diretta TV della sfida di Serie A

Sabato 12 aprile 2025, alle ore 20:45, l'Allianz Stadium di Torino ospita la partita tra Juventus e Lecce, valida per la 32ª giornata della Serie A 2024/25.La Juventus, attualmente quinta con 56 ...

Udinese-Milan Serie A: formazioni, orario e diretta TV della 32ª giornata di Serie A

Venerdì 11 aprile 2025, alle ore 20:45, il Bluenergy Stadium di Udine ospita l'anticipo della 32ª giornata di Serie A tra Udinese e Milan.Il Milan, attualmente nono con 48 punti, cerca una vittoria ...

Bologna-Napoli Serie A: formazioni ufficiali, orario e diretta streaming su Dazn

Torna in campo il Napoli per il posticipo della 31ª giornata di Serie A. Oggi, lunedì 7 aprile alle 20:45, gli azzurri sfidano il Bologna allo stadio Dall'Ara con l'obiettivo di accorciare sull'Inter ...