Netflix 2025: da Ilary a Acab, le novità più attese

Netflix inaugura il 2025 con una vasta gamma di contenuti tra film e serie molto attesi. Il 1° gennaio arriva la commedia romantica Mica è colpa mia, con Antonio Folletto, Laura Adriani e Vincenzo Nemolato. Il 9 gennaio debutta Ilary, una docu-serie che esplora la vita di Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti. Accompagnata da famiglia, amiche e dal compagno Bastian, la Blasi racconta aspetti inediti della sua vita con determinazione e leggerezza.

Dal 15 gennaio sarà disponibile Acab, una serie in 6 episodi ispirata al film di Stefano Sollima e tratta dal libro di Carlo Bonini. Diretto da Michele Alhaique, il progetto vede protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini e Valentina Bellè, in un racconto che intreccia tensioni sociali e dinamiche interne a una squadra del Reparto Mobile di Roma.

Tra le produzioni italiane, spicca Il Gattopardo, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ambientata durante i moti del 1860, la serie vede nel cast Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli e Deva Cassel. Affronta temi universali come amore, potere e trasformazione sociale.

Tra i titoli internazionali, il 14 marzo esce The Electric State, ambientato in un universo retro-futuristico degli anni '90. Protagonista è Millie Bobby Brown, affiancata da Chris Pratt e Giancarlo Esposito, in una storia avventurosa che mescola robot senzienti, drammi familiari e misteri.

Sempre nel 2025 arriveranno nuove stagioni di serie di successo: la terza e ultima stagione di Squid Game, la quinta di Stranger Things e la seconda di Mercoledì.

Tra le altre novità italiane figurano Mrs. Playmen, una serie dedicata alla storia di Adelina Tattilo, che rivoluzionò i costumi italiani con la rivista Playmen. Inoltre, si attende Mostro, la nuova serie di Stefano Sollima sul caso del Mostro di Firenze, e Maschi veri, una riflessione ironica e drammatica sulla mascolinità.

Infine, Eduardo Scarpetta torna con Storia della mia famiglia, una serie che intreccia amore, passioni e legami familiari, con un cast che include Massimiliano Caiazzo e Vanessa Scalera.

