Adolescence: Possibile un sequel per la Serie di successo di Netflix

La miniserie britannica "Adolescence", lanciata su Netflix il 13 marzo 2025, ha rapidamente conquistato l'attenzione globale. In soli quattro giorni, ha registrato 24,3 milioni di visualizzazioni, raggiungendo il primo posto in 80 paesi. La serie, composta da quattro episodi girati in piano sequenza, racconta la storia di Jamie Miller, un tredicenne accusato dell'omicidio di una compagna di classe, esplorando temi come il bullismo, il cyberbullismo e l'influenza della sottocultura incel sui giovani.

Stephen Graham, co-creatore e protagonista della serie nel ruolo di Eddie Miller, padre di Jamie, ha dichiarato che, nonostante la storia di Jamie sia conclusa, esiste la possibilità di sviluppare un'altra narrazione utilizzando lo stesso formato. Tuttavia, Jack Thorne, co-creatore, ha espresso riserve riguardo a una seconda stagione, ritenendo che la storia di Jamie sia completa.

Hannah Walters, co-produttrice esecutiva e moglie di Graham, ha escluso l'idea di un prequel, ma ha manifestato interesse nell'esplorare nuove storie con lo stesso approccio stilistico.

Considerando l'enorme successo e l'impatto sociale di "Adolescence", Netflix potrebbe valutare la possibilità di proseguire con una nuova stagione o con una serie antologica che affronti diverse problematiche adolescenziali. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali riguardo a un sequel.

