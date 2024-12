Calcio 2024: dai campionati nazionali agli europei e le sorprese in champions league

Il 2024 è stato un anno di grande spettacolo per il calcio, tra Serie A, Champions League, Europei e Olimpiadi. La stagione 2023/24 ha visto emozioni, sorprese e cambiamenti sia in campo che in panchina. In Serie A, l'Inter ha dominato il campionato, laureandosi campione d'inverno e poi vincendo lo scudetto con Lautaro Martinez capocannoniere. La Juventus ha perso terreno, lasciando spazio a Milan e Atalanta, mentre il Napoli ha vissuto una stagione complicata con numerosi cambi in panchina. Retrocesse Frosinone, Sassuolo e Salernitana.

In Champions League, Napoli, Lazio, Inter e Milan hanno rappresentato l’Italia. Le squadre hanno faticato a superare gli ottavi di finale, con l’Inter eliminata ai rigori dall’Atletico Madrid e il Napoli sconfitto dal Barcellona. Il Real Madrid ha trionfato nella competizione, battendo il Borussia Dortmund in finale.

In Europa League, l’Atalanta ha regalato un momento storico al calcio italiano, vincendo il suo primo titolo europeo con un secco 3-0 sul Bayer Leverkusen nella finale. La Roma ha raggiunto le semifinali, arrendendosi ai tedeschi. Nella Conference League, la Fiorentina è arrivata in finale ma è stata battuta dall’Olympiacos.

Durante gli Europei in Germania, l’Italia ha raggiunto gli ottavi, ma è stata eliminata dalla Svizzera. La Spagna ha trionfato nella competizione, superando la Francia in semifinale e l'Inghilterra in finale. Rodri si è distinto come uno dei migliori giocatori, conquistando il Pallone d'Oro.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, la Spagna ha vinto l’oro nel torneo maschile, superando la Francia ai rigori. Nel torneo femminile, gli Stati Uniti hanno conquistato il primo posto, battendo il Brasile, mentre la Germania si è aggiudicata il bronzo.

Serie A: probabili formazioni e novità della 18ª giornata - La Serie A torna in campo dopo le festività natalizie con la 18ª giornata. Si parte sabato 28 dicembre con Empoli-Genoa e Parma-Monza. La sfida vedrà l'esordio di Salvatore Bocchetti alla guida del Monza. Alle 18, l'Inter affronta il Cagliari in trasferta, mentre la Lazio ospita l'Atalanta all'Olimpico per il primo big match del turno.

Serie A: probabili formazioni della 17ª giornata con Abraham titolare e Dybala in campo - La Serie A torna protagonista con la 17ª giornata, che inizia oggi, venerdì 20 dicembre. Il Milan apre le danze sfidando l'Hellas Verona in trasferta, mentre il Napoli, impegnato a Torino, cerca di avvicinarsi alla vetta. Sabato 21, la Lazio, reduce dalla sconfitta con l’Inter, affronta il Lecce.

Serie A, probabili formazioni della 16a giornata: Milan senza Morata, Kvara e Castellanos out - Dopo il ritorno in campo per le coppe europee, il campionato di Serie A riparte con la 16a giornata. Si comincia venerdì 13 dicembre con l’anticipo Empoli-Torino, mentre sabato 14 dicembre vedrà l’Atalanta capolista affrontare il Cagliari, il Napoli sfidare l’Udinese e la Juventus ospitare il Venezia.