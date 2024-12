Cecilia Sala: Tajani rassicura sulle condizioni di salute e sul massimo impegno per il rilascio

I tempi per il rilascio di Cecilia Sala, giornalista italiana arrestata in Iran e in isolamento da una settimana, restano incerti. "Non sono ipotizzabili, perché la trattativa è molto delicata e complessa. Stiamo facendo tutto il possibile per accelerare, ma la situazione non dipende esclusivamente dalle autorità italiane. Per questo abbiamo chiesto il massimo riserbo", ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un'intervista a Zona Bianca.

Il ministro ha riferito che le condizioni di salute di Cecilia sono buone, ma ha aggiunto: "Certamente è preoccupata per la sua detenzione e spera di uscire il prima possibile". Al momento, non è stato ancora formulato un capo d'imputazione, ma Tajani ha sottolineato che c'è stata una certa disponibilità da parte iraniana riguardo il trattamento riservato alla giornalista.

Il dialogo con le autorità iraniane è aperto, e il governo italiano sta lavorando intensamente per riportare Cecilia Sala in Italia nel minor tempo possibile. Tajani ha confermato di essere in costante contatto con la famiglia della giornalista, mantenendola aggiornata sull'evoluzione della situazione.

