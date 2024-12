Napoli-Venezia: orario, probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il Napoli di Antonio Conte affronta oggi, domenica 29 dicembre 2024, il Venezia allo Stadio Diego Armando Maradona per la 18ª giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 15:00.

I partenopei, reduci da due vittorie consecutive contro Udinese e Genoa, occupano attualmente il secondo posto in classifica con 38 punti, a due lunghezze dall'Atalanta capolista. Il Venezia, guidato da Eusebio Di Francesco, ha recentemente ottenuto una vittoria contro il Cagliari e un pareggio con la Juventus, portandosi al penultimo posto con 13 punti.

Le probabili formazioni vedono il Napoli schierato con un 4-3-3:

- Portiere: Meret

Difensori : Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera

: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, McTominay

: Anguissa, Lobotka, McTominay Attaccanti: Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Il Venezia dovrebbe rispondere con un 3-5-2:

- Portiere: Stankovic

Difensori : Altare, Sverko, Idzes

: Altare, Sverko, Idzes Centrocampisti : Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson

: Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson Attaccanti: Oristanio, Pohjanpalo

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, accessibile tramite l'applicazione disponibile su smart TV, computer, tablet e smartphone. Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'offerta combinata con DAZN potranno seguire il match anche sul canale 214 di Sky, denominato Zona DAZN 1.

Per chi desidera assistere alla partita allo stadio, i biglietti sono disponibili attraverso il circuito Ticketone e le ricevitorie autorizzate. I prezzi variano a seconda del settore scelto, con tariffe che partono da 14 euro per le curve inferiori fino a 95 euro per la Tribuna Posillipo Premium. È possibile acquistare fino a quattro biglietti per utente, ma non è consentito il cambio utilizzatore.

Il Napoli punta a chiudere l'anno con una vittoria davanti al proprio pubblico, consolidando così la propria posizione nelle zone alte della classifica. Il Venezia, dal canto suo, cercherà di proseguire la striscia positiva per risalire la graduatoria e avvicinarsi alla zona salvezza.

