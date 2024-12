Anticipazioni Verissimo: gli ospiti e le storie della puntata speciale del 29 dicembre

Oggi, domenica 29 dicembre 2024, alle 16:00 su Canale 5, andrà in onda una puntata speciale di "Verissimo – Le storie", condotta da Silvia Toffanin. La trasmissione proporrà le interviste più emozionanti realizzate durante la stagione, con una sorpresa inedita per il pubblico.

Tra gli ospiti, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio celebreranno i loro 20 anni di sodalizio artistico, ripercorrendo i momenti salienti della loro collaborazione iniziata a "Zelig".

In studio saranno presenti anche le sorelle Silvia e Giulia Provvedi, note come "Le Donatella", che condivideranno le loro esperienze personali e professionali, evidenziando il forte legame che le unisce.

Al Bano parteciperà insieme alla figlia Romina Carrisi e al nipotino Axel Lupo, offrendo uno spaccato della loro vita familiare e delle tradizioni che li accomunano.

Silvia Toffanin accoglierà inoltre Iva Zanicchi, che parlerà dei suoi recenti progetti musicali e televisivi, condividendo aneddoti della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

Michelle Hunziker sarà ospite per discutere dell'amore per la sua famiglia e dei suoi imminenti progetti professionali, offrendo uno sguardo sulla sua vita privata e lavorativa.

Infine, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga racconteranno l'emozione di essere diventati genitori, condividendo dettagli sulla nascita della loro primogenita e sulle nuove dinamiche familiari.

Per il periodo natalizio, "Verissimo – Le storie" continuerà ad andare in onda anche sabato 4 e domenica 5 gennaio, proponendo le interviste più significative della stagione. L'edizione 2025 di "Verissimo" prenderà il via con nuovi appuntamenti ricchi di ospiti e sorprese sabato 11 e domenica 12 gennaio.

