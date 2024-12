Capodanno a Roma: vietati fuochi e petardi, multe fino a 500 euro

A Roma sarà un Capodanno senza fuochi d'artificio, petardi e botti, in base all'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri. Il divieto sarà in vigore dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Restano permessi l’uso di articoli pirotecnici considerati sicuri, come fontane, bengala, bottigliette a strappo per coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole, girandole e palline luminose.

Chi non rispetta le disposizioni rischia una sanzione amministrativa che varia da 25 a 500 euro, accompagnata dal sequestro del materiale non autorizzato. L’ordinanza mira a tutelare la sicurezza pubblica, ridurre i rischi per animali e persone e contenere l’inquinamento acustico e ambientale.

