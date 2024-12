Chiara Ferragni racconta il 2024: emozioni, lacrime e una nuova rinascita personale

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram un video emozionante per salutare il 2024, ripercorrendo i momenti più significativi di un anno complesso e ricco di cambiamenti. L'imprenditrice digitale ha aggiunto un messaggio carico di gratitudine e riflessione: "Ciao 2024. Grazie per tutto l'apprendimento e per avermi reso quello che sono oggi".

Il video, composto da decine di clip diverse, raccoglie attimi di sconforto, gioia e crescita personale. La voce narrante accompagna le immagini con parole profonde: "Non ti odio 2024, ma sei stato un anno difficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d'occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stessa".

Tra i momenti più difficili, l'imprenditrice ha affrontato il controverso Pandoro-gate e la separazione da Fedez, il padre dei suoi figli. Nonostante le difficoltà, Chiara ha definito il 2024 come un anno fondamentale per la sua crescita personale, culminato in una rinascita. Al centro di questo cambiamento c’è il ritrovato amore con Giovanni Tronchetti Provera, che l’ha aiutata a riscoprire la sua forza interiore.

La madre di Chiara, Marina Di Guardo, ha commentato il video con affetto: "Hai scoperto la tua forza, la tua incredibile resilienza. Non sai quanto ti ammiri". Un tributo che sottolinea il percorso di trasformazione vissuto dall'influencer nel corso di un anno ricco di sfide e di insegnamenti.

