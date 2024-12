La primatista mondiale di maratona Ruth Chepngetich correrà San Silvestre Vallecana

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana sogna ancora i record. Come il 2018 nella storia, la classica di fine anno presenta una squadra di livello superlativo, con grandi atleti che arrivano a Vallecas con ambizione e in uno stato di forma squisita, il mix perfetto che può portare gli appassionati di atletica a vivere una giornata da storia a dicembre 31.

Nel 2018, la keniana Brigid Kosgei è diventata la prima atleta a infrangere la barriera dei 30 minuti a Vallecana. Da allora il tempo ottenuto rimane invariato come record della manifestazione. Ma quest’anno, una vecchia conoscenza della corsa, la keniana Ruth Chepngetich, ha deciso di dare il tocco finale d’oro a un 2024 da ricordare, e lasciare un segno della sua qualità sulle strade di Madrid.

Daniele Sironi: dal trapianto di cuore alla mezza maratona, una storia di rinascita e speranza - Daniele Sironi, 32 anni, originario di Pregnana Milanese, ha trasformato una diagnosi devastante in un percorso di rinascita e determinazione. Nel 2019, durante un controllo di routine, gli è stata diagnosticata una cardiomiopatia dilatativa, una patologia che causa insufficienza cardiaca.

Maratona elezioni USA: Enrico Mentana leader degli ascolti su La7, Rai 1 domina la prima serata - La notte delle elezioni presidenziali statunitensi ha catalizzato l'attenzione del pubblico televisivo italiano, con diverse reti impegnate in maratone informative per seguire in tempo reale lo spoglio dei voti. La7 ha registrato il maggior seguito grazie alla conduzione di Enrico Mentana, che ha attirato 525.

Halloween: film e serie per una maratona da brividi - Halloween è sinonimo di atmosfere spaventose, e per una serata perfetta davanti allo schermo non mancano opzioni tra film cult, horror iconici e pellicole più recenti. Dai classici come Frankenstein Junior, che celebra i suoi 50 anni con una nuova versione restaurata in 4K nelle sale italiane, fino a film di culto contemporanei, c'è davvero qualcosa per ogni amante del genere.