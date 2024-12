Le serie TV e i film più visti in Italia su Netflix dal 16 al 22 dicembre

Netflix ha rilasciato le classifiche degli show televisivi e dei film più popolari in Italia nella settimana dal 16 al 22 dicembre. Ecco le Top 10 complete.

Serie TV più viste

La Palma: Limited Series Black Doves: Season 1 Virgin River: Season 6 1992: Season 1 One Hundred Years of Solitude: Season 1 The Madness: Limited Series Senna: Limited Series No Good Deed: Season 1 The Empress: Season 2 Adoration: Limited Series

L’unica nuova entrata della settimana è Virgin River, che con la sua sesta stagione si posiziona direttamente al terzo posto. The Empress e Adoration si confermano in classifica per la quinta settimana consecutiva, anche se vicine all’uscita. Bene anche The Madness e Senna, che resistono da quattro settimane. Black Doves raggiunge la terza settimana in classifica, mentre il resto delle serie rappresenta un ritorno dalla precedente settimana.

Film più visti

Carry-On Tre di troppo Harry Potter e la Pietra Filosofale Il Grinch The Six Triple Eight Harry Potter e la Camera dei Segreti Terminator: Destino Oscuro Ferry 2 Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban That Christmas

I film di Harry Potter conquistano diverse posizioni in classifica durante il periodo natalizio, insieme a classici del genere come Il Grinch e That Christmas. Tra i lungometraggi, figura anche una produzione italiana, Tre di troppo, che continua a ottenere un ottimo riscontro.

