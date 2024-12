Il Volo porta il Natale ad Agrigento: concerto nella Valle dei Templi in prima serata su Canale 5

Questa sera, martedì 24 dicembre, Canale 5 trasmetterà in prima serata "Il Volo – Natale ad Agrigento", un evento musicale con il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Registrato il 31 agosto 2024 nella suggestiva Valle dei Templi di Agrigento, il concerto propone un repertorio di brani natalizi come "Tu scendi dalle stelle" e "Feliz Navidad", insieme ai successi che hanno reso il gruppo famoso a livello internazionale, tra cui "Grande Amore" e "Capolavoro".

Per ricreare un'atmosfera natalizia durante la registrazione estiva, al pubblico presente è stato richiesto di indossare abiti invernali, nonostante le elevate temperature stagionali. L'evento, finanziato con 1,2 milioni di euro da fondi pubblici, ha suscitato polemiche sia per i costi sostenuti che per la chiusura temporanea della Valle dei Templi ai turisti durante le registrazioni.

Il concerto rappresenta un'importante vetrina per Agrigento, designata Capitale Italiana della Cultura 2025, offrendo visibilità internazionale alla città e al suo patrimonio storico. La serata sarà arricchita da un'orchestra e un coro, con il Tempio della Concordia illuminato da giochi di luce che esaltano la bellezza del sito archeologico.

Durante lo spettacolo, i membri de Il Volo condivideranno momenti personali, come la scrittura di una lettera a Babbo Natale, rievocando tradizioni dell'infanzia. L'evento sarà trasmesso anche in streaming su Mediaset Infinity, permettendo a un vasto pubblico di godere della performance.

La scelta di registrare il concerto in estate, con scenografie natalizie, ha generato discussioni, ma gli organizzatori sottolineano l'opportunità di promuovere Agrigento e la Sicilia su scala globale, valorizzando il connubio tra musica e patrimonio culturale.

