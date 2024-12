Film di Natale più amati in Italia: da 'Mamma ho perso l’aereo' a 'Vacanze di Natale'

Dicembre porta con sé luci, mercatini e una tradizione amata da tutti: i film di Natale. Tra commedie cult, favole per famiglie e classici romantici, queste pellicole rendono il periodo delle festività ancora più magico. Un’indagine condotta da Preply, piattaforma leader nell’apprendimento delle lingue, ha rivelato i film natalizi più popolari in Italia, distinguendo tra titoli internazionali e italiani. Lo studio, basato sui dati delle ricerche online, svela anche interessanti curiosità culturali legate al cinema natalizio.

Tra i film stranieri, 'Mamma ho perso l’aereo' domina la classifica, incantando grandi e piccoli con le geniali trappole di Kevin McCallister. Segue 'Una poltrona per due', ormai un classico della vigilia in Italia, con Eddie Murphy e Dan Aykroyd in una folle scommessa. Al terzo posto, 'Love Actually' celebra l’amore in tutte le sue sfumature con un cast stellare.

Tra gli altri titoli amati, spiccano 'Il Grinch' con Jim Carrey e 'Nightmare Before Christmas', dove Jack Skeletron unisce il gotico e il magico. In classifica anche 'A Christmas Carol', con un altro Jim Carrey nei panni di Ebenezer Scrooge, e 'Elf', con Will Ferrell che conquista il pubblico nei panni di Buddy, un elfo fuori dagli schemi. Sorprendentemente, 'La vita è meravigliosa' di Frank Capra si colloca più in basso, superato dall’energia contagiosa di Ferrell.

Per i film italiani, il primo posto spetta a 'Vacanze di Natale' dei fratelli Vanzina, che ha inaugurato il genere dei cinepanettoni. Ambientato nella Cortina degli anni ’80, racconta con ironia lo scontro tra famiglie opposte. Seguono successi come 'Natale a Miami' e 'Natale sul Nilo', in cui la coppia Boldi-De Sica regala gag esilaranti e ambientazioni esotiche.

Tra le opere che si discostano dal genere spicca 'Parenti serpenti' di Mario Monicelli, un ritratto ironico e spietato delle dinamiche familiari natalizie, con un finale sorprendente. I cinepanettoni, simbolo del Natale italiano al cinema, continuano a essere una tradizione intramontabile, tra comicità e atmosfere festose.

