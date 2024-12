Checco Zalone: il ritorno al cinema con un nuovo film tra Natale 2025 e Capodanno 2026

Checco Zalone si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo film, previsto in uscita tra Natale 2025 e Capodanno 2026. Per la prima volta, il comico pugliese non collaborerà con Taodue, la storica casa di produzione di Pietro Valsecchi, segnando una svolta significativa nella sua carriera. Questo cambio potrebbe indicare l’intenzione di esplorare nuove collaborazioni artistiche e percorsi creativi.

La trama del nuovo progetto resta ancora segreta, ma l’annuncio ha già acceso l’entusiasmo dei fan, che attendono con curiosità ulteriori dettagli. Il ritorno di Zalone arriva dopo una pausa di quattro anni dal suo ultimo successo, Tolo Tolo, che ha incassato oltre 46 milioni di euro, raggiungendo il 28º posto nella classifica mondiale dei maggiori incassi del 2020. Questo risultato ha consolidato la posizione dell’attore come figura di spicco nel panorama cinematografico italiano.

La notizia del nuovo film è stata anticipata dal sito Fanpage, che ha confermato l’inizio dei lavori per quello che si preannuncia come un’altra commedia capace di conquistare il pubblico. Zalone, noto per il suo mix unico di ironia e profondità, punta a rafforzare il legame con gli spettatori, mantenendo il suo ruolo di icona della commedia contemporanea in Italia.

Checco Zalone Derubato a Padova: Comico Pugliese Scherza sulla Disavventura - Un'inaspettata disavventura ha colpito Checco Zalone, il famoso comico pugliese, durante il suo tour nello splendido scenario del Veneto. Mentre si esibiva con il suo spettacolo a Piazzola sul Brenta, Padova, ha raccontato al pubblico un incredibile episodio di furto subito di recente.