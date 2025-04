Ucraina, Raid russo su Kryvyi Rig, città natale di Zelensky: 14 morti e oltre 50 feriti

Un attacco missilistico russo ha colpito Kryvyi Rig, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, causando la morte di 14 persone, tra cui 6 bambini, e oltre 50 feriti. Il bilancio è stato aggiornato dallo stesso Zelensky con un post su X, in cui ha denunciato che il missile balistico ha colpito una strada in una zona residenziale, danneggiando cinque edifici.

Zelensky ha accusato la Russia di voler proseguire la guerra a ogni costo, affermando che "ogni giorno muoiono persone" e che Mosca "non vuole un cessate il fuoco". Secondo il presidente ucraino, "solo la pressione del mondo sulla Russia e il rafforzamento della difesa aerea ucraina possono decidere quando finirà la guerra". Ha quindi fatto appello a Stati Uniti, Europa e comunità internazionale per fermare l’aggressione.

"Questi dannati moscoviti hanno colpito il centro di un quartiere residenziale con un missile balistico", ha scritto su Telegram Oleksandre Vilkoul, capo dell’amministrazione militare locale, confermando 12 morti iniziali e oltre 50 feriti. Tra le vittime ci sono anche bambini, ha confermato il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serguii Lyssak, segnalando anche incendi e gravi danni a edifici.

Kryvyi Rig, che prima della guerra contava circa 600.000 abitanti, si trova a 80 chilometri dalla linea del fronte ed è stata più volte colpita da raid russi. Solo mercoledì un altro bombardamento aveva causato 4 morti e 14 feriti, mentre all'inizio di marzo un attacco missilistico aveva colpito un hotel, uccidendo 2 persone e ferendone 7.

Nella notte, un altro attacco russo con droni ha colpito Kharkiv, provocando 4 morti e 35 feriti. Un drone ha colpito un palazzo nella zona di Novobavarskyi, provocando un incendio. Secondo il sindaco Ihor Terekhov e i soccorritori, tra i feriti c'è un bambino. Le vittime sono tutti civili.

