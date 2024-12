Alessandro Borghese riparte con la nuova stagione di 4 Ristoranti per celebrare 10 anni di successi

Alessandro Borghese torna su Sky con una nuova edizione di 4 Ristoranti, lo show che da dieci anni celebra la ristorazione italiana. La nuova stagione, disponibile da oggi 22 dicembre su Sky e Now, segna un traguardo importante per il programma, che ha esplorato 480 ristoranti in tutta Italia e coinvolto appassionati di cucina di ogni età.

Questa edizione speciale prevede episodi inediti e tre puntate-evento con sfide uniche. La puntata di apertura vedrà quattro pizzaioli competere per il titolo di Migliore pizzeria contemporanea d’Italia. In altre due serate-evento, ristoratori di diverse regioni si sfideranno sul miglior laboratorio di pasta fresca e sulla migliore osteria verace di Roma Est, con la partecipazione straordinaria di Lillo come ospite d’onore.

Oltre alle competizioni speciali, il van dello chef approderà in nuove destinazioni come Lampedusa, Canavese, Trani, Senigallia e altre, esplorando le tradizioni culinarie locali. Secondo Borghese, il successo dello show sta nella capacità di unire le famiglie e nel linguaggio innovativo che ha insegnato a valutare la ristorazione.

Con 120 episodi all’attivo, 4 Ristoranti continua a essere un punto di riferimento per gli amanti della cucina italiana, mixando tradizione e innovazione. Chef Borghese, che in dieci anni ha ribaltato il risultato 46 volte, promette nuove sorprese e sfide avvincenti per questa stagione, che celebra il decennale di un programma ormai cult.

