Alessandro Borghese vomita dopo una puntata di 4 Ristoranti: non ce l’ho fatta!

Alessandro Borghese, ospite del podcast "2046" condotto da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, ha condiviso alcuni momenti dietro le quinte del famoso programma "4 Ristoranti", di cui è protagonista da anni. Durante l'intervista, lo chef ha rivelato due episodi particolarmente curiosi e difficili che ha vissuto durante le registrazioni.

Alessandro Borghese è una figura di spicco nel panorama televisivo culinario italiano, noto per il suo carisma e la sua professionalità. Tuttavia, durante le riprese di "4 Ristoranti", non sono mancati momenti che hanno messo alla prova la sua resistenza e il suo autocontrollo. Borghese ha raccontato che uno degli episodi più esilaranti e allo stesso tempo imbarazzanti è avvenuto mentre era in un ristorante al mare. Dopo aver ordinato una spigola, gli è stata servita senza testa. Quando ha chiesto spiegazioni al cameriere, questi ha risposto che avrebbe sistemato tutto. Borghese, incuriosito, ha seguito il cameriere fino in cucina, dove ha scoperto che l’uomo stava cercando la testa del pesce nella spazzatura per rimetterla sul piatto. Questo incidente ha causato un bel disastro, come raccontato dallo chef.

Il racconto più sconvolgente e memorabile è però legato a un episodio avvenuto in Sardegna, nella regione della Barbagia, durante una competizione culinaria tra pastori locali. In questa occasione, Borghese ha dovuto assaggiare un piatto tradizionale chiamato Sa Cordula, l’intestino tenue dell’agnello avvolto su se stesso e cotto sulla brace. Purtroppo, l'intestino non era stato pulito correttamente e conteneva ancora residui di chimo. Uno dei pastori ha annusato il piatto e ha esclamato che sapeva di feci. Nonostante la presenza delle telecamere e la necessità di continuare le riprese, Borghese non è riuscito a trattenersi e dopo aver mangiato un pezzetto del piatto è corso dietro un capanno per vomitare. Questo episodio, sebbene molto sgradevole, è stato raccontato dallo chef con un pizzico di ironia, dimostrando ancora una volta la sua capacità di affrontare con leggerezza anche le situazioni più difficili.