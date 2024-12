Donald Trump nomina Tilman Fertitta nuovo ambasciatore Usa in Italia

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la nomina di Tilman J. Fertitta come nuovo ambasciatore Usa in Italia. "Congratulazioni a Tilman e alla sua straordinaria famiglia", ha dichiarato Trump su Truth Social. Il presidente ha sottolineato che Fertitta è un imprenditore di successo, fondatore di una delle più rilevanti compagnie nel settore immobiliare e intrattenimento, che impiega circa 50.000 persone negli Stati Uniti. Fertitta ha anche una lunga carriera di impegno filantropico, supportando numerose cause, tra cui quelle a favore dei bambini, delle forze dell'ordine e della comunità medica. Inoltre, è il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università di Houston e proprietario della squadra di basket Houston Rockets. Trump ha concluso con un'ulteriore congratulazione a Fertitta e alla sua famiglia per questo prestigioso incarico.

Putin sfida l'Occidente, cerca Trump e propone trattative irrealizzabili: Zelensky lo definisce pazzo - Vladimir Putin dichiara di essere più vicino agli obiettivi della Russia in Ucraina, lanciando messaggi di sfida a Occidente e Nato e aprendo a negoziati con Kiev, ma con condizioni ritenute inaccettabili dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo, da Bruxelles per il Consiglio europeo, definisce il leader del Cremlino "pazzo".

Mistero dei droni negli Stati Uniti: Trump accusa Biden di tacere sulla verità - Il mistero legato agli avvistamenti di droni nei cieli di almeno sei stati americani continua a far discutere. Dal 18 novembre, i dispositivi sono stati segnalati sopra il New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania, Virginia e Ohio, sollevando interrogativi sulla loro origine e finalità.

Guerra Ucraina-Russia, escalation in vista dell'insediamento di Trump - La guerra tra Russia e Ucraina si intensifica dopo oltre 1.000 giorni di conflitto. L'attesa per l'insediamento di Donald Trump, previsto tra circa un mese, alimenta le tensioni, con entrambe le parti impegnate a consolidare posizioni strategiche utili in vista di possibili negoziati.