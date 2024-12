Ucraina sotto attacco: oltre 100 droni russi colpiscono diverse città

La Russia ha lanciato 113 droni contro l’Ucraina durante la notte, secondo l’aeronautica militare di Kiev, che ha dichiarato di averne abbattuti 57. Altri 56 droni non hanno raggiunto i loro obiettivi, probabilmente a causa delle interferenze dei sistemi di guerra elettronica. Inoltre, un missile S-400 è stato lanciato verso l’Ucraina centrale senza causare danni.

Nella città di Zaporizhzhia, quattro persone, tra cui un ragazzo di 12 anni, sono rimaste ferite in seguito a un attacco che ha danneggiato un edificio di nove piani, come riferito dal governatore Ivan Fedorov. Un altro raid con droni ha colpito Kharkiv, ferendo un altro dodicenne.

Nel frattempo, la Russia ha abbattuto 19 droni ucraini sopra le regioni di Belgorod, Voronezh, Kursk, Krasnodar e il Mar Nero. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di aver sventato attacchi a infrastrutture russe. Otto droni ucraini hanno colpito Kazan, capitale del Tatarstan, danneggiando un’area industriale e una residenziale senza provocare vittime.

Il governatore della regione di Kursk ha confermato che cinque persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in seguito a un attacco delle forze ucraine nella città di Rylsk. Il rappresentante russo alle Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, ha avvertito di una imminente risposta agli attacchi ucraini.

Secondo l’Ucraina, la Russia ha perso 772.280 soldati dall’inizio della guerra, inclusi 1.860 morti nelle ultime 24 ore. Il rapporto aggiunge la perdita di 9.594 carri armati, 20.685 droni e numerosi altri mezzi militari.

L’Onu ha registrato oltre 12.340 decessi civili e 27.836 feriti in Ucraina dal 2022. Le bombe aeree hanno triplicato il numero di vittime nel 2024 rispetto all’anno precedente, causando la morte di 341 civili e il ferimento di 1.803 persone. L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha evidenziato un uso crescente di armi a lungo raggio, aggravando il bilancio delle vittime.

