Verissimo, anticipazioni del 21 dicembre: tutti gli ospiti di oggi e domani

Nuovo appuntamento oggi, sabato 21 dicembre, con Verissimo su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin a partire dalle 16:30. La trasmissione torna anche domani, domenica 22 dicembre, alle 16:00.

Tra gli ospiti più attesi c'è John McCook, celebre interprete di Eric Forrester nella soap Beautiful, che per la prima volta sarà presente nel salotto di Verissimo. In studio anche Paola Iezzi, del duo musicale Paola & Chiara, che presenterà il suo nuovo singolo Club Astronave dopo l’esperienza come giudice a X Factor.

Spazio anche alla storia di Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, che racconterà il lungo calvario giudiziario descritto nel suo libro Tra la Champions e la libertà, conclusosi nel 2023 con la piena assoluzione. Serena De Ferrari, giovane attrice di Mare Fuori e in dolce attesa, sarà ospite per un racconto personale. Inoltre, la modella brasiliana Thais Wiggers offrirà un intenso momento di vita vissuta.

L’atmosfera natalizia sarà assicurata da Orietta Berti, che si esibirà con un brano dedicato alle festività.

Domenica 22 dicembre, i protagonisti saranno Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo, che presenteranno il loro concerto natalizio Il Volo - Natale ad Agrigento, in onda il 24 dicembre su Canale 5. Altri ospiti della giornata saranno Gerry Scotti, Eleonora Giorgi, Lorella Cuccarini, la ballerina Elena D’Amario, Arianna David e l’ex pugile Daniele Scardina, accompagnato dalla madre.

Il talk show continuerà con le puntate speciali Verissimo - Le storie, in programma sabato 28 e domenica 29 dicembre, e sabato 4 e domenica 5 gennaio, che proporranno le interviste più emozionanti dell'anno. L’edizione 2025 di Verissimo riprenderà con nuovi ospiti e sorprese l’11 e il 12 gennaio.

