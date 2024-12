Croazia, attacco con coltello in una scuola di Zagabria: uccisa bambina di 7 anni, diversi feriti

Una bambina di 7 anni è stata uccisa e almeno cinque alunni e un'insegnante sono rimasti feriti in un attacco con coltello avvenuto nella Precko Elementary School di Zagabria, in Croazia. L'incidente è stato confermato dal ministero della Salute croato e riportato dall'agenzia di stampa Hina.

Secondo quanto riferito dalla polizia croata, l'aggressione è avvenuta questa mattina e il responsabile è stato identificato come un giovane uomo. Attualmente, l'aggressore è stato preso in custodia dalla polizia e si stanno indagando le motivazioni dell'attacco.

