Italia-Croazia: Le Pagelle della Partita

La partita tra Italia e Croazia del 24 giugno 2024 si è conclusa con un emozionante pareggio 1-1, frutto di un gol di Modric per la Croazia al 55' e di una rete di Zaccagni per l'Italia al 98'. Questo risultato ha avuto un impatto significativo sul proseguo degli Europei 2024, con entrambe le squadre che hanno mostrato qualità e determinazione in campo.

Le Pagelle dei Giocatori

Italia

- Gianluigi Donnarumma: Il portiere del PSG ha fornito una prestazione solida con interventi decisivi, soprattutto nel primo tempo. Voto: 6.5

- Giovanni Di Lorenzo: Ha mostrato qualche incertezza in fase difensiva, ma si è riscattato nella ripresa con una maggiore attenzione. Voto: 5.5

- Alessandro Bastoni: Buona prova difensiva, ha saputo contenere gli attacchi croati con sicurezza. Voto: 6.5

- Nicolò Barella: Dinamico e sempre nel vivo del gioco, ha creato diverse occasioni pericolose. Voto: 7

- Matteo Zaccagni: Uomo del match per l'Italia grazie al gol del pareggio in extremis. Prestazione positiva anche in fase di costruzione. Voto: 7.5

Croazia

- Dominik Livakovic: Il portiere ha effettuato parate importanti, mantenendo la squadra in partita fino alla fine. Voto: 6

- Josip Juranovic: Discreta prestazione sulla fascia, ma non ha brillato come in altre occasioni. Voto: 5.5

- Luka Modric: Nonostante il gol, ha alternato momenti di grande classe a errori insoliti per il suo livello. Voto: 6

- Marcelo Brozovic: Ha faticato a trovare il ritmo giusto, con qualche errore in fase di impostazione. Voto: 5.5

- Andrej Kramaric: Poco incisivo in attacco, ha faticato a creare occasioni significative. Voto: 5