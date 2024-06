Ascolti tv e Euro 2024 - Croazia-Italia trionfa con il 58 -7% di share

0% share) e Tv8 con 'Un Posto nel Mio Cuore' (163.

Spettacolo - La partita di Euro 2024 Croazia-Italia, trasmessa su Rai1, domina gli ascolti della serata di ieri, lunedì 24 giugno. Il match che ha visto gli azzurri pareggiare in extremis ha conquistato 13.250.000 di spettatori e il 58.7% di share. Canale5, con il suo film 'Pane al Limone con Semi di Papavero', ha raccolto 1.495.000 di spettatori e il 7.2% di share mentre Rai con il programma 'Far West' ha totalizzato 667.000 spettatori e il 3.6% di share. A seguire troviamo La7 con 'L'Aquila e il Leone' con 542.000 spettatori (2.8% share) e Italia1 con 'The Twilight Saga: Eclipse' (493.000 spettatori, 2.5% share). Su Rai 2 il film 'Fantasmi del passato' è stato visto da 457.000 spettatori (2.1%) mentre Rete4 con il fim 'Il Segno della Libellula – Dragonfly' ottiene 452.000 spettatori (2.3% share). Chiudono gli ascolti il Nove con 'Faking It – Bugie Criminali' (400.000 spettatori, 1.0% share) e Tv8 con 'Un Posto nel Mio Cuore' (163.000 spettatori, 0.8% share).