Influenza aviaria in gravidanza: tasso di mortalità del 90%, scienziati lanciano l'allarme

Contrarre l'influenza aviaria durante la gravidanza può essere fatale per la maggior parte delle donne incinte. Questo è l’allarme lanciato dai ricercatori del Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) di Melbourne, Australia. Attraverso una metanalisi che ha esaminato 1.500 articoli scientifici, gli studiosi hanno analizzato 30 casi di madri infette durante la gravidanza: di queste, 27 sono decedute, con un tasso di mortalità del 90%. I ricercatori avvertono che l’aumento delle infezioni umane legate ai focolai di virus aviari altamente patogeni è preoccupante. Recentemente, negli Stati Uniti, è stato registrato il primo caso di grave malattia da influenza aviaria A/H5N1, in Louisiana, dopo l’esposizione a uccelli malati in allevamenti di cortile.

I risultati della ricerca suggeriscono l’urgenza di includere le donne incinte nei piani di preparazione alle pandemie. Rachael Purcell, coautrice dello studio, sottolinea che le donne in gravidanza, pur essendo una popolazione ad alto rischio, sono spesso escluse dalle sperimentazioni vaccinali e dai programmi di sanità pubblica. “E’ essenziale un cambiamento di paradigma”, avverte Purcell, “per includere sistematicamente le donne incinte nei programmi di preparazione alle pandemie e prevenire morti evitabili.”

