realme presenta la Serie 14 Pro, il primo telefono al mondo cambia colore con il freddo

Frutto della collaborazione fra realme e il rinomato studio Valeur Designers, realme 14 Pro Series presenta un'inconfondibile texture perlata e una tecnica di cambio colore sensibile alla temperatura

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, è entusiasta di presentare realme 14 Pro, il primo smartphone al mondo che cambia colore perché sensibile al freddo. Frutto della collaborazione fra realme e il rinomato studio di design industriale Valeur Designers, realme 14 Pro Series presenta un'inconfondibile texture perlata, un'innovativa tecnica di cambio colore in funzione della temperatura, display seamless quadricurvo e il primo sistema di fotocamera con triplo flash del settore. Si tratta di un ulteriore capolavoro nella linea di design premium della serie numerica realme.

“Grazie alla collaborazione con Valeur Designers, la Serie 14 Pro porta l'estetica e la funzionalità degli smartphone realme a nuovi livelli”, ha dichiarato Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme. “Incarna perfettamente la nostra filosofia di design: 'Autentico e innovativo'. Il nostro obiettivo è fondere tecnologie all'avanguardia con elementi di design unici, assicurandoci che i nostri prodotti soddisfino le esigenze degli utenti e ispirino i giovani a esprimere la loro individualità e creatività”.

La serie Realme 14 Pro introduce un'innovativa tecnologia di cambio colore con il freddo, una novità assoluta nel settore degli smartphone. La tecnologia sfrutta pigmenti termocromici avanzati che reagiscono alle variazioni di temperatura: quando questa scende al di sotto dei 16°C, la cover posteriore del telefono passa dal bianco perla a un blu vibrante, per poi invertire la tonalità quando la temperatura sale. Questa delicata trasformazione si ispira alla profondità degli oceani offrendo una sorpresa inaspettata agli utenti.

Per creare questo design premium e di tendenza per il mercato gli smartphone, realme ha collaborato con lo studio Valeur Designers, nome di spicco del design industriale scandinavo. Diretto dal famoso designer Torsten Valeur, questo prestigioso studio collabora da 29 anni con l'iconico marchio Bang & Olufsen nel realizzare pezzi di elettronica di consumo senza tempo, che testimoniano la maestria danese.

Ispirata alle meraviglie dell'oceano, la Serie 14 Pro è caratterizzata da un design perlato unico. L'esclusiva variante di colore Pearl White vanta una texture naturale simile a quella di una conchiglia, un sottile profilo quadricurvo più sottile di 8 mm e un'elegante lucentezza che ricorda quella delle perle. La lucentezza sorprendente è esaltata dall'aggiunta di polvere di conchiglia organica, completata da una confortevole finitura opaca per un tocco premium e delicato sulla pelle.

Un'altra caratteristica che contraddistingue la Serie 14 Pro è l'unicità: così come in natura non esistono due gusci identici, anche nella versione Pearl White non esistono due back cover uguali, rendendo ogni dispositivo un'estensione dell'individualità di chi lo possiede. Questo straordinario effetto è ottenuto grazie a una speciale fibra di fusione che prevede oltre 30 fasi di lavorazione artigianale, garantendo che ogni cover posteriore abbia il suo motivo esclusivo. Inoltre, la struttura della fibra è composta per il 95% da materiali che la rendono biodegradabile, riciclabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Continuando a definire gli standard del settore, realme ha introdotto uno straordinario display quadricurvo, rendendo il 14 Pro+ l'unico smartphone del suo segmento a essere dotato di questa innovativa forma dello schermo. Lo schermo di realme 14 Pro+ riduce al minimo le cornici e migliora l'esperienza di swipe sui bordi, raggiungendo un notevole rapporto schermo-corpo del 93,8%, che lo rende il display più omogeneo di tutti gli smartphone realme.

Il realme 14 Pro+ è dotato di un sistema innovativo di tripla fotocamera e triplo flash “Ocean Oculus” con Deco lucido. Introduce il primo triplo flash “MagicGlow” del settore per i ritratti notturni, ripristinando automaticamente i toni della pelle in condizioni di illuminazione complesse, perfezionando i ritratti notturni e rispondendo alle diverse esigenze dei giovani utenti.

La Serie 14 Pro non è solo estetica ma è anche qualità costruttiva. Con le certificazoni IP66, IP68 e IP69 per la resistenza alla polvere e all'acqua, è in grado di resistere a immersioni fino a 1,5 metri d'acqua, rimanendo perfettamente funzionante. Il dispositivo è inoltre certificato dal TÜV Rheinland come smartphone rugged, per garantire la massima tranquillità contro le cadute accidentali e l'esposizione all'acqua.

“Insieme a realme, abbiamo esplorato ulteriormente il potere trasformativo del design per promuovere l'innovazione della Serie 14 Pro. Siamo lieti di collaborare con un marchio così giovane e lungimirante per co-creare design che migliorano la funzionalità e al contempo soddisfano i sensi degli utenti“, ha sottolineato Torsten Valeur, Master Designer e CEO di Valeur Designers.

