realme nel 2025: focus su auricolari wireless e smartwatch nel nuovo ecosistema IoT

Dal modello entry-level T200 a dispositivi premium con ANC e audio spaziale, il brand punta su wearable accessibili e innovativi, affiancati da uno smartwatch per il monitoraggio quotidiano di salute e fitness

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, ha delineato la roadmap di prodotti IoT per il 2025, incentrata sull'espansione degli auricolari wireless e della linea di smartwatch per soddisfare le diverse esigenze degli utenti e integrata, perfettamente, con la gamma di smartphone del brand.

Auricolari wireless: ridefinizione dell'accessibilità e del suono premium

realme introdurrà sul mercato diversi modelli adatti a diverse fasce di prezzo e preferenze. Sulla base del successo dei realme Buds Air7, lanciati insieme alla serie 14 Pro all'inizio di quest'anno, realme introdurrà una serie di opzioni, a partire da un modello entry-level al prezzo di 24,99€ a maggio. La nuova serie T200 darà la priorità all'accessibilità in termini di costo, offrendo al contempo caratteristiche essenziali come audio nitido e lunga durata della batteria, rendendo gli auricolari TWS accessibili a un maggior numero di utenti.

Nel corso del 2025, realme prevede di lanciare modelli avanzati della serie Air, caratterizzati da un migliore ANC, audio spaziale e un design premium per i giovani utenti. Inoltre, il brand presenterà un nuovo design OWS (Open Wearable Stereo), destinato agli utenti che cercano un'esperienza di utilizzo confortevole e un'elevata qualità della riproduzione musicale. Queste novità saranno in linea con i lanci degli smartphone realme.

Smartwatch realizzati per la vita quotidiana

Nella categoria degli smartwatch, realme lancerà, nel 2025, un dispositivo incentrato sulle funzionalità e progettato per il monitoraggio quotidiano dello stato di salute e del fitness. Lo smartwatch sarà caratterizzato da lunga durata della batteria, integrazione intuitiva con lo smartphone e strumenti affidabili per il monitoraggio della salute, per soddisfare gli utenti che cercano una tecnologia wearable pratica ma avanzata.

realme - al via le promozioni per il mese di aprile - Al via le promozioni realme per il mese di aprile, in sconto presso i principali rivenditori anche la nuova serie 14 Pro realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, è entusiasta di presentare le sue offerte esclusive per il mese di aprile, con sconti imperdibili presso principali rivenditori locali: Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony.

realme UI 6.0 ora disponibile per la serie GT 6 e 12 Pro - Oltre l'85% degli utenti ha effettuato l'aggiornamento realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha ufficialmente completato il rollout dell'aggiornamento realme UI 6.0 per i dispositivi GT 6 e 12 Pro: con oltre l'85% degli utenti idonei all'aggiornamento, realme conferma che l'aggiornamento è ora disponibile per tutti i dispositivi di queste serie.

Recensione Realme 14 Pro - Oggi vi parlo del Realme 14 Pro. Il telefono si inserisce in un segmento di mercato estremamente competitivo, dove la ricerca dell'equilibrio tra costo e prestazioni è cruciale. Realme ha cercato di rispondere a questa esigenza, offrendo un dispositivo che non eccelle in un singolo aspetto, ma che si dimostra solido e affidabile in tutte le aree.