realme - al via le promozioni per il mese di aprile

Al via le promozioni realme per il mese di aprile, in sconto presso i principali rivenditori anche la nuova serie 14 Pro

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, è entusiasta di presentare le sue offerte esclusive per il mese di aprile, con sconti imperdibili presso principali rivenditori locali: Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony.

I prezzi promozionali saranno soggetti alle disponibilità dei singoli rivenditori consultabili sui rispettivi siti web.

Di seguito i dettagli degli sconti per la nuova realme 14 Pro Series, disponibile anche con offerte trade-in, che permettono di ottenere un risparmio significativo grazie alla valutazione dell’usato. Un’occasione perfetta per accedere più facilmente all’ultima novità di realme, che porta caratteristiche da flagship nella fascia media:

realme 14 Pro 8+256GB sarà acquistabile a €379,99 (invece di €429,99+ €50 con trade in) da Unieuro dal 18 aprile fino al 1° maggio, da Expert dal 10 al 21 aprile;

sarà acquistabile a (invece di €429,99+ €50 con trade in) da dal 18 aprile fino al 1° maggio, da dal 10 al 21 aprile; realme 14 Pro 12+512GB sarà acquistabile a €429,99 (invece di €479,99 + €50 con trade in) da MediaWorld dal 25 aprile al 4 maggio, da Expert dal 10 al 21 aprile;

sarà acquistabile a (invece di €479,99 + €50 con trade in) da dal 25 aprile al 4 maggio, da dal 10 al 21 aprile; realme 14 Pro+ 12+512GB sarà acquistabile a €529,99 (invece di €579,99 + €70 con trade in) da Unieuro dal 18 aprile fino al 1° maggio, da Euronics dal 17 aprile al 6 maggio, da MediaWorld fino al 15 aprile, da Expert dal 10 al 21 aprile.

Di seguito le offerte applicate a molti altri smartphone realme:

realme 14x 8+256GB sarà acquistabile a €199,99 (invece di €239,99) da Unieuro dal 18 aprile fino al 1° maggio, da Euronics dal 17 aprile al 6 maggio, da MediaWorld dal 25 aprile al 4 maggio, da Expert dal 10 al 21 aprile, da Trony fino al 6 maggio;

sarà acquistabile a (invece di €239,99) da dal 18 aprile fino al 1° maggio, da dal 17 aprile al 6 maggio, da dal 25 aprile al 4 maggio, da dal 10 al 21 aprile, da fino al 6 maggio; realme C63 8+256GB sarà acquistabile a €139,99 (invece di €199,99) da Unieuro fino al 17 aprile, da Euronics dal 17 aprile al 6 maggio, da MediaWorld dal 16 al 24 aprile, da Expert fino al 9 aprile;

sarà acquistabile a (invece di €199,99) da fino al 17 aprile, da dal 17 aprile al 6 maggio, da dal 16 al 24 aprile, da fino al 9 aprile; realme C61 6+256GB sarà acquistabile a €129,99 (invece di €179,99) da Euronics fino al 16 aprile, da MediaWorld dal 25 aprile al 4 maggio, da Trony dal 17 aprile al 6 maggio;

sarà acquistabile a (invece di €179,99) da fino al 16 aprile, da dal 25 aprile al 4 maggio, da dal 17 aprile al 6 maggio; realme 12 Pro+ 12+512GB sarà acquistabile a €369,99 (invece di €549,99) da MediaWorld dal 16 al 24 aprile, da Trony fino al 16 aprile;

sarà acquistabile a (invece di €549,99) da dal 16 al 24 aprile, da fino al 16 aprile; realme Note 60 6+128GB sarà acquistabile a €109,99 (invece di €149,99) da MediaWorld dal 16 al 24 aprile, da Expert dal 10 al 21 aprile.

La realme 14 Pro Series è la prima linea di smartphone al mondo con sistema di cambio colore in base alla temperatura.

Con una fotocamera flagship di fascia media, il realme 14 Pro+ ridefinisce l'imaging di fascia media. È dotato di una fotocamera principale Sony IMX896 OIS da 50 MP abbinata all’esclusivo teleobiettivo periscopico (sensore Sony IMX882 da 1/2"), che permette al SuperZoom da 120X di catturare dettagli distanti con una chiarezza simile a quella di una DSLR. Alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G e da NEXT AI, introduce il triplo flash MagicGlow per ritratti notturni professionali, insieme ad AI Ultra Clarity 2.0 per rendere più nitide le immagini sfocate.

Il dispositivo vanta, inoltre, una batteria titanica da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 W, un display quadricurvo senza cornici da 1,5K (rapporto schermo/corpo del 93,8%) e la certificazione rugged IP69/68/66 per riprese subacquee fino a 1 ora.

