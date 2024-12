Manovra 2025: rush finale alla Camera con voto di fiducia e diretta Rai

Rush finale per l’approvazione della manovra 2025 alla Camera, con una tabella di marcia serrata che punta al via libera entro venerdì sera. Dopo l’approvazione del testo da parte della commissione Bilancio, la conferenza dei capigruppo ha definito il percorso formale. Oggi, 19 dicembre, alle 8 è iniziata la discussione generale, seguita dalla prevista fiducia del governo, che sarà posta non prima delle 11.

Il programma prevede per venerdì mattina, dalle 9.30, le dichiarazioni di voto e, dalle 11, l’inizio della “chiama” dei deputati per il voto di fiducia. Alle 12.30 prenderanno avvio le votazioni sugli ordini del giorno e, dalle 21, le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla manovra. Il tutto si concluderà entro le 22.30, sfruttando la diretta televisiva concessa dalla Rai su richiesta dell’opposizione.

La “suspense” è legata proprio al rispetto di questi tempi stretti. Eventuali incongruenze nel testo, che potrebbero emergere durante la discussione in aula, potrebbero rallentare il processo. Se si rendesse necessario un ritorno in commissione per correggere eventuali errori, la finestra televisiva rischierebbe di non essere sfruttata, costringendo i lavori a slittare a sabato mattina.

Nel frattempo, i deputati lavorano a ritmi serrati per completare l’approvazione del provvedimento, che comprende capitoli di spesa fondamentali e che è stato più volte rivisto negli ultimi giorni.

