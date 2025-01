Pensioni 2025: tutte le novità della manovra e le misure confermate

Il sistema pensionistico per il 2025 non presenta grandi cambiamenti rispetto all'anno precedente. I requisiti per la pensione di vecchiaia rimangono 67 anni di età e 20 anni di contributi, con un importo minimo della pensione pari a 538,69 euro. Le misure principali come Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna sono state confermate senza modifiche sostanziali.

Quota 103 consente il pensionamento con 62 anni di età e 41 anni di contributi. Anche i nati nel 1963 potranno accedere, purché abbiano maturato i 41 anni di attività. Tuttavia, il diritto al trattamento pensionistico sarà effettivo dopo un periodo di attesa di 7 mesi (9 per i dipendenti pubblici).

Ape Sociale, valida per lavoratori con 63 anni e 30 anni di contributi in specifiche situazioni, resta invariata. Potranno accedervi disoccupati, invalidi civili con disabilità superiore al 74%, caregiver e lavoratori impiegati in mansioni gravose.

Opzione Donna è stata confermata con requisiti immutati: 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 per le autonome), con alcune limitazioni per lavoratrici in particolari situazioni lavorative o personali. Inoltre, chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 potrà accedere al pensionamento anticipato a 64 anni sommando previdenza obbligatoria e complementare, ma questa misura interesserà inizialmente pochi lavoratori.

Tra le altre novità, il Bonus Maroni, che offre una decontribuzione del 10% per chi rimanda il pensionamento, è stato rafforzato. I lavoratori che soddisfano i requisiti per Quota 103 o per la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) possono ricevere la quota dei contributi in busta paga, esentasse.

Le pensioni minime aumenteranno lievemente, passando da 614,77 euro a circa 617 euro nel 2025, con una rivalutazione aggiuntiva del 2,2% per il 2025 e dell’1,3% per il 2026. Le pensioni fino a quattro volte il minimo beneficeranno di una rivalutazione piena all'inflazione, con incrementi graduali per le fasce superiori.

Ritardo pagamento Pensioni Gennaio 2025: spiegazione INPS e modalità di accredito - Molti pensionati non hanno trovato l’accredito della pensione di gennaio 2025 sul proprio conto questa mattina, né il cedolino per verificare l’importo mensile e le sue eventuali variazioni. L’INPS ha chiarito sul proprio sito le ragioni del ritardo e le modalità di accredito.

Manovra 2025 approvata: tutte le novità su pensioni, fisco, famiglia e imprese - La terza manovra del governo Meloni è stata approvata definitivamente al Senato dopo circa due mesi di dibattito e con un esame quasi esclusivamente monocamerale. Tra le principali misure, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi fino a 40mila euro diventa strutturale, beneficiando oltre 14 milioni di dipendenti.

Manovra 2025: pensioni, bonus elettrodomestici e rimborsi ai ministri, le principali novità - La Manovra 2025, approvata in commissione Bilancio alla Camera, introduce diverse novità. Prevista la mini-Ires con aliquota ridotta dal 24% al 20% per imprese che reinvestono almeno l’80% degli utili in riserve e destinate almeno il 30% agli investimenti.