Palermo, neonato partorito in strada e affidato alle cure dell'ospedale: la storia di Ivan

Ivan, un neonato venuto alla luce in strada a Palermo, è stato lasciato poche ore dopo in ospedale dalla madre, una donna senza dimora di origine sudamericana. L'allarme è scattato all'alba di ieri, quando una segnalazione al 112 ha riferito di una donna in strada con un neonato in braccio. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Oreto-Stazione hanno rintracciato madre e figlio in un giaciglio di fortuna nei pressi di un cantiere in via Antonio Ugo. Il neonato aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, ma era vivo.

La donna e il piccolo sono stati immediatamente trasportati in ambulanza all’ospedale Buccheri La Ferla. In serata, però, la madre si è allontanata senza avvisare nessuno, lasciando il neonato. Oggi è tornata al pronto soccorso per un breve ricovero in Ostetricia, ma ha nuovamente lasciato l'ospedale senza vedere il bambino, che è stato affidato al reparto di Neonatologia.

Ivan pesa due chili e mezzo ed è nato a termine, secondo il direttore sanitario dell’ospedale, Dario Vinci. "Il bambino sta bene e sta ricevendo tutte le cure necessarie. Sebbene la gravidanza non sia stata monitorata, al momento non sono emerse patologie evidenti, ma sono in corso ulteriori accertamenti".

Nel reparto è scattata una gara di solidarietà per garantire al piccolo tutto il necessario, tra tutine, giochi e affetto. I medici e il personale sanitario, abituati a gestire situazioni difficili, si stanno prendendo cura di lui con dedizione. La Procura dei minori di Palermo ha preso in carico il caso e deciderà il futuro di Ivan una volta completati gli accertamenti.

L'ospedale assicura che la priorità è la salute e il benessere del piccolo, che al momento riceve tutto l’amore del personale sanitario.

